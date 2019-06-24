Два истребителя разбились в ГерманииBFM.ru 09:08

Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии. Самолеты столкнулись в воздухе и потерпели крушение в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Об этом сообщило издание Focus.

Два истребителя разбились в Германии

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