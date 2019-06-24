Происшествия
Два истребителя разбились в ГерманииBFM.ru 09:08
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии. Самолеты столкнулись в воздухе и потерпели крушение в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Об этом сообщило издание Focus.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:05, Вашингтон
Политика
Кремль оценил новые санкции США против Ирана
Ранее американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что страна введет новые санкции против иранской стороны за то, что она сбила беспилотник Соединенных Штатов.
Обновлено в 05:59
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Большой театр меняет схему продажи билетов
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов. Сейчас в первую волну в продажу поступает 860 билетов.
Обновлено в 03:10
Общество
Голикова объяснила сообщения о сокращении бюджетных мест в вузах
Речь идет о статье в газете «Известия», где со ссылкой на прогноз правительства для Федерального собрания утверждалось, что к 2024 году количество бюджетных мест в вузах по сравнению с 2019 годом сократится на 17%, с 518,4 тыс. до 432,4 тыс. мест.
Обновлено в 10:23
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:46
Экономика
Aliexpress открылся российским продавцам
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 18:42
Футбол
Адвокат Мамаева: подадим на УДО, когда Павел прибудет в место отбытия наказания
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Общество
Опубликован рейтинг самых наркозависимых регионов России
Представители организации «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов страны за 2018 год, в которых наркотики распространены больше всего.
Обновлено в 01:26
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как уберечь от угона личный автомобиль.
Обновлено в 03:00
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Происшествия
МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских
Грузинское министерство внутренних дел отстранило от службы десять сотрудников, которые участвовали в разгоне митингов в центре Тбилиси.
Обновлено в 09:31
Футбол
Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за перелома лодыжки
Защитник футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за травмы лодыжки, сообщается на сайте армейцев.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына
Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено в 11:22
Политика
Грузинские депутаты отказались от поездки в Москву
Грузинский парламентарий Георгий Ломая заявил, что депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма".
Обновлено в 11:17
Политика
Армянские авиакомпании сообщили о готовности возить россиян в Грузию
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 10:23
Культура
Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»
Тележурналист Роман Бабаян сообщил, что стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 08:00
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ
Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
Обновлено в 10:13
Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Политика
Украина ответила России по транзиту газа
Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 09:59
Политика
Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США
Обновлено в 10:52
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Общество
Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Симферополе
Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Симферополе - около 70 тысяч человек.
Обновлено в 10:08
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказал «ПСЖ» в обмене Погба на Неймара
По информации источника, «ПСЖ» предложил «МЮ» обменять 26-летнего Погба на Неймара, однако генеральный директор английского клуба Эд Вудворд ответил отказом из-за высокой зарплаты бразильца и желания видеть французского хавбека в составе в следующем сезоне.
Обновлено в 10:03
Авто
Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma
Обновлено в 10:53
Общество
Циклонический вихрь обрушит на Москву сильнейшие дожди
Циклонический вихрь из Скандинавии к выходным принесет в столицу похолодание, порывистый ветер и до 30–40 процентов от месячной нормы осадков, сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 05:10
Происшествия
Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30