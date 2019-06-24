Происшествия
Два истребителя разбились в ГерманииBFM.ru 09:08
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии. Самолеты столкнулись в воздухе и потерпели крушение в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Об этом сообщило издание Focus.
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Гаджеты
Микро-ПК Raspberry Pi 4 справится с офисными задачами
Обновлено в 11:31
Гаджеты
В продажу поступила первая умная колонка от LG с «Алисой»
Умная колонка от LG с 24 июня уже поступила в продажу на российский рынок.
Обновлено в 07:28
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Спорт
Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии
Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
«Калашников» создал гражданскую версию АК-12
Как в свою очередь отметил технический специалист "Калашников" Владимир Онокой, АК-TR3 сохранил основные элементы боевого образца.
Обновлено в 13:42
Политика
ПАСЕ начала обсуждать 222 поправки к проекту по российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы начала обсуждение 222 поправок к проекту доклада, представляющего российской делегации возможность приехать на июньскую сессию ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
Политика
Спикер парламента Ингушетии рассказал о планах Евкурова после отставки
Спикер парламента Ингушетии Магомед Яндиев заявил, что Юнус-Бек Евкуров, объявивший о своей отставке с поста главы республики, может продолжить карьеру по военной линии.
Обновлено в 13:34
Авто
«Заряженный» кроссовер Audi SQ8: самый дорогой в гамме
У флагманского паркетника Audi Q8 появилась «горячая» версия, хотя на знаки отличия разработчики поскупились: снаружи SQ8 почти повторяет базовую модель с пакетом S line.
Обновлено в 04:38
Политика
Владимир Путин продлил контрсанкции до 2020 года
Совет Европы на прошлой неделе распорядился продлить санкции против России до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Донбассе ВСУ понесли массовые потери при подрыве военного авто на противотанковой мине
В зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе трое украинских оккупантов погибли и еще шесть получили ранения при подрыве военного автомобиля на противотанковой мине в районе села Трехизбенка.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказал «ПСЖ» в обмене Погба на Неймара
По информации источника, «ПСЖ» предложил «МЮ» обменять 26-летнего Погба на Неймара, однако генеральный директор английского клуба Эд Вудворд ответил отказом из-за высокой зарплаты бразильца и желания видеть французского хавбека в составе в следующем сезоне.
Обновлено в 10:03
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi Mi CC покажут в начале июля
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Карли Клосс и Джошуа Кушнер устроили вторую свадьбу
Вторую свадьбу Клосс и Кушнера посетили такие звездные гости, как Дерек Бласберг, Дарья Жукова, Кэти Перри и Орландо Блум.
Обновлено в 05:20
Авто
Новый Renault Duster лишится дизельных двигателей
Выход кроссовера запланирован на 2023 год, а его серийную сборку наладят на предприятии в Бразилии, Индонезии, Колумбии и даже в списке присутствует Россия.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Пережившая шесть операций Наталья Фатеева передвигается на ходунках
Наталья Фатеева, пережившая шесть операций по замене шейки бедра, начала передвигаться с помощью ходунков.
Обновлено в 07:25
Происшествия
На складе боеприпасов в Казахстане произошли взрывы
В результате взрывов на складе боеприпасов в г. Арысь Туркестанской области Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 12:22
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Авто
На трассах Нюрбургринга появился обновленный Mini John Works GP
Как рассказали представители Mini, новейшая версия JCW GP проехала круг менее чем за 8 минут — и программа тестирования еще не завершена к моменту официального пресс-релиза бренда.
Обновлено вчера в 02:12
Финансы
Центробанк считает, что инфляция в России окажется ниже ожиданий
Центральный банк (ЦБ) России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7−5,2% до 4,2−4,7%. Соответствующая информация содержится в докладе о денежно-кредитной политике, подготовленном Центробанком РФ и размещённом на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 11:58
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Политика
Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа
Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.
Обновлено в 12:53
Футбол
Зе Луиш может перейти в китайский клуб
28-летний нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в китайский клуб, сообщили в «Спорт-Экспрессе», не уточнив название претендента на форварда из Кабо-Верде.
Обновлено в 12:52
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14