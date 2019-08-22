Футбол

Два игрока тульского «Арсенала» вызваны в молодежную сборную РоссииТульские новости вчера в 15:45

Как сообщает Российский футбольный союз, два футболиста тульского "Арсенала" получили вызов в молодежную сборную страны. "Молодежке" Михаила Галактионова предстоят отборочные матчи чемпионата Европы-2021 против Сербии и Болгарии.
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