Футбол
Два игрока «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт»
Два игрока «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт»Vprognoze.ru06:05
В нынешнем сезоне РПЛ Краневиттер провел за "Зенит" 5 матчей и не отличился результативными действиями. При этом, "Ривер Плейт" интересуется и Себастьяном Дриусси, однако этот трансфер считается маловероятным. Краневиттер, Ригони и Дриусси перешли в "Зенит" в 2017 году.
Vprognoze.ru06:05
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Политика
Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Политика
Япония не будет переселять россиян при передаче Курил
При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца
"11-месячный ребенок найден живым под завалами", - сказал Дубровский, слова которого приводят в его пресс-службе.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
Тело восьмого погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области во вторник.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Германии водитель совершил наезд на группу людей
Четыре человека пострадали в результате умышленного наезда мужчины на группу людей в Германии.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Под завалами в Магнитогорске найден 11-месячный ребенок
Обновлено в 08:22
Происшествия
Появилось видео обрушения моста в парке Горького
В Twitter опубликовали видеозапись обрушения моста в парке Горького в Москве в новогоднюю ночь.
Обновлено в 03:21
Космос
Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule
Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено в 06:30
Кино
Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»
Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Происшествия
Как ищут выживших в обрушении дома в Магнитогорске
Спасатели извлекли из-под обломков дома в Магнитогорске выжившего младенца.
Обновлено в 11:01
Экономика
В России с 1 января 2019 года повысилась ставка НДС до 20% и акцизы
С 1 января 2019 года компаниям придется выбирать: поднять цены в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%, чтобы сохранить прибыль, или же "заплатить" из своего кармана, чтобы не потерять покупателя.
Обновлено в 10:34
Спорт
Устюгов занял третье место в спринте на этапе «Тур де Ски»
Сергей Устюгов стал третьим в спринтерской гонке свободным стилем на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в Валь-Мюстаир (Швейцария).
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Магнитогорске остановили разбор завалов из-за угрозы обрушения
Глава МЧС Евгений Зиничев объявил о приостановке разбора завалов жилого дома в Магнитогорске, где в результате взрыва накануне обрушился один из подъездов.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Отец спасенного в Магнитогорске мальчика помогал разгребать завалы
Отец спасенного из-под завалов в Магнитогорске 11-месячного Вани помогал спасателям на месте трагедии.
Обновлено в 09:13
Спорт
Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса
К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Из-под завалов в Магнитогорске извлекают тело девятого погибшего
Обновлено в 10:43
Политика
Варфоломей подтвердил, что предоставит украинской церкви томос об автокефалии 6 января
Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить 6 января томос автокефалии так называемой новой украинской церкви, утверждая, что это будет "великим и историческим событием".
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер
В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Спасатели демонтировали опасные конструкции в доме Магнитогорска
Сотрудники экстренных служб демонтировали опасные конструкции в жилом многоэтажном доме Магнитогорска, где после взрыва газа обрушился один из подъездов.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ
Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Энергетика
АЭС России в 2018 году установили рекорд по выработке электроэнергии
Обновлено в 10:05
Экономика
В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве
Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Петербуржца заподозрили в изнасиловании и убийстве 14-летней падчерицы
Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве 14-летней падчерицы, сообщает во вторник ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 10:17
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной метели
Обновлено в 09:02
Хоккей
Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Путин подарил спасенному в Магнитогорске подростку ноутбук
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский передал спасенному в Магнитогорске 13-летнему подростку ноутбук от имени президента России Владимира Путина.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Семь человек погибли в результате пожара в Оренбургской области
Семь человек погибли в результате пожара в жилом доме в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Глава МИД Украины расстроен советскими фильмами в новогоднем эфире
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в новогоднюю ночь был расстроен тем, что в эфире украинского телевидения было слишком много советских фильмов.
Обновлено вчера в 23:57