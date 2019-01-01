В нынешнем сезоне РПЛ Краневиттер провел за "Зенит" 5 матчей и не отличился результативными действиями. При этом, "Ривер Плейт" интересуется и Себастьяном Дриусси, однако этот трансфер считается маловероятным. Краневиттер, Ригони и Дриусси перешли в "Зенит" в 2017 году.

Два игрока «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт»

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Армия и оружие Армия и оружие В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.

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