В список интересов аргентинского футбольного клуба "Ривер Плейт" попали два игрока питерского "Зенита", об этом пишет Clarin.

Два игрока «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт»

Происшествия Происшествия Определена причина обрушения моста в Парке Горького

Космос Космос Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.

Политика Политика Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.

Происшествия Происшествия В МЧС сообщили об увеличении числа погибших в Магнитогорске В результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Происшествия Происшествия При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Спорт Спорт Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.

Происшествия Происшествия Дебоширом в прервавшем полет лайнере оказался известный хоккеист

Происшествия Происшествия МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.

Политика Политика Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины Шоумен Владимир Зеленский заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины, которые запланированы на март 2019 года.

Армия и оружие Армия и оружие В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.

Хоккей Хоккей Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019

Происшествия Происшествия В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.

Экономика Экономика В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.

Политика Политика Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.

Происшествия Происшествия Водитель врезался в отмечавшую Новый год толпу в Токио Сотрудники японской полиции задержали в ночь на вторник водителя, врезавшегося на автомобиле в толпу в Токио, сообщают японские СМИ.

Кино Кино Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы» Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".

Происшествия Происшествия В Туле пьяный подросток ранил полицейского В Туле возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского, сообщили в региональном управлении СКР. Инцидент произошел в новогоднюю ночь.

Политика Политика Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».

Экономика Экономика С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табак На 1,7 процента выросли тарифы ЖКХ, сообщает "Россия 24". Акцизы на табачную продукцию выросли на 10 процентов.

Общество Общество Вступил в силу закон о бесплатном сборе валежника в России Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон, позволяющий бесплатно собирать в лесу валежник, сообщает ИА REGNUM.

Происшествия Происшествия В Челябинской области объявили траур по погибшим в Магнитогорске В Челябинской области 2 января объявили траур по погибшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает РИА "Новости".

Политика Политика Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Культура Культура В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.

Экономика Экономика НДС в России вырос до 20 процентов Федерация независимых профсоюзов России подсчитала, что расходы каждого платёжеспособного гражданина вырастут в среднем на 5 тыс. руб. в год.

Хоккей Хоккей Определились все пары четвертьфиналистов МЧМ В четвертьфинале россияне сыграют со сборной Словакии, занявшей четвертое место в группе В. Пары четвертьфиналистов выглядят следующим образом: Россия - Словакия Швеция - Швейцария Канада - Финляндия США - Чехия Все четвертьфиналы состоятся 2 января по канадскому времени.

Политика Политика Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.

Общество Общество Более 8 млн человек посетили фестиваль «Путешествие в Рождество» Свыше 8 млн человек посетили площадки московского фестиваля «Путешествие в Рождество».

Футбол Футбол Два игрока «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт» В список интересов аргентинского футбольного клуба "Ривер Плейт" попали два игрока питерского "Зенита", об этом пишет Clarin.