В символическую сборную чемпионата России попали Дзюба и ПаредесПетербургский дневник 06:54

Ворота в символической сборной РПЛ минувшего сезона защищает голкипер «Анжи» Юрий Дюпин. На флангах тут «играют» Сергей Петров из «Краснодара» и Валерий Кичин из «Енисея», а в центре обороны расположились Родриго Бекао из ЦСКА и Тони Шуньич из московского «Динамо».

В символическую сборную чемпионата России попали Дзюба и Паредес

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