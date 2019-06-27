Экономика

Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиковREGNUM 01:08

Уточнится, что по состоянию на май 2019 года одновременно два и более кредитов имели почти 42,3% заёмщиков в России, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, сообщает РИА Новости.
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Россияне погрязли в долгах

Lenta.ru03:47

На май более 40% россиян имели в банках два и более кредита одновременно, три и более - 18,3%

Финмаркет03:28

Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков

REGNUM01:08

Более 40% заёмщиков в России имеют два и более кредита

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Около восьми процентов россиян одновременно обслуживают четыре и более кредитов

Народные новостивчера в 23:55

Почти 8% россиян платят по четырем и более кредитам

ФАНвчера в 22:40

Более 40% заемщиков в России имеют два и более кредита

ПРАЙМвчера в 20:15
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
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Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии

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В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму

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Происшествия

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, погибли два члена экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Бурятии.
Обновлено вчера в 23:56
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У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа

Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
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Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Обновлено вчера в 07:55
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Происшествия

МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве

МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы.
Обновлено вчера в 17:54
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27 амурских детей с гепатитом С пролечат противовирусным препаратом

Всего же препарат назначат 27 амурским детям, у которых диагностировали гепатит С. 16 из них в возрасте от 12 до 18 лет пройдут лечение в этом году.
Обновлено вчера в 06:15
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
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Армия и оружие

Американцы следят за «Адмиралом Горшковым» на Кубе

Отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" сегодня зашел в Гавану.
Обновлено в 02:48
Культура

Сценарист «Чернобыля» объяснил негатив к сериалу его популярностью

Сценарист и продюсер «Чернобыль» Крэйг Мэйзин считает, что негативные отзывы о мини-сериале на постсоветском пространстве связаны с его популярностью.
Обновлено в 01:21
Недвижимость

Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще

"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Общество

На Воронежскую область движется гроза с градом

В четверг, 27 июня, в Воронежской области ожидаются осадки и сильный ветер – порывами до 13 м / с. Грозовой фронт, который принесет с собой дожди и даже град, устанавливает свое влияние над территорией региона, сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 03:05
Общество

Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей

Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено вчера в 17:48
Культура

Теодор Курентзис написал прощальное письмо после ухода из театра

Обновлено в 03:28
Происшествия

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

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Общество

Россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции

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Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Авто

Названы города России с самым большим автопарком

Стали известны города России с самым большим количеством автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Обновлено в 02:35
Путешествия

Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму

Минимальная стоимость недельного отдыха в Крыму на двоих, включающего перелет и проживание, в июне-июле составляет порядка 30 тысяч рублей, заявили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.
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Происшествия

В Вене при взрыве в жилом доме погиб один человек

Один человек погиб в результате прогремевшего в среду взрыва в жилом доме в Вене, еще четырнадцать пострадали, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на представителя пожарной службы.
Обновлено в 02:31
Транспорт

Водителей смогут лишать прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
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Общество

Forbes назвал лучший российский вуз

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
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Качество и стиль вождения россиян оценят с помощью сервиса

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Экономика

ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов

Руководитель рабочей группы по финансам при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Александр Любосердов, который принимал участие в разработке инструкции ЦБ для предпринимателей, говорит, что столкнуться с блокировкой может любой предприниматель, так как каждый банк имеет свои критерии «сомнительности» операций.
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Общество

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Политика

ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы

Новым генеральным секретарем Совета Европы стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:17
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