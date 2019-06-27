Экономика
Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиковREGNUM 01:08
Уточнится, что по состоянию на май 2019 года одновременно два и более кредитов имели почти 42,3% заёмщиков в России, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, сообщает РИА Новости.
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Около восьми процентов россиян одновременно обслуживают четыре и более кредитов
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Новым генеральным секретарем Совета Европы стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает РИА "Новости".
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