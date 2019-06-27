Экономика

Более 40% россиян имеют два или более кредитовГЛАС.RU 04:10

В прошлом месяце около 42,3% заемщиков имели два и более кредитов, 18,5% - три и более и около 8% - минимум четыре кредита. По словам экспертов, в последнюю категорию входят граждане России, находящиеся в зоне риска дефолта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Более 40% заёмщиков в России имеют два и более кредита

News.ru00:23

На май более 40% россиян имели в банках два и более кредита одновременно, три и более - 18,3%

Финмаркет03:28

Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков

REGNUM01:08

Россияне погрязли в долгах

Lenta.ru03:47

Около восьми процентов россиян одновременно обслуживают четыре и более кредитов

Народные новостивчера в 23:55

Почти 8% россиян платят по четырем и более кредитам

ФАНвчера в 22:40

Более 40% заемщиков в России имеют два и более кредита

ПРАЙМвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:25, Вашингтон
Армия и оружие

Волкер прокомментировал разведение сил в Донбассе

Спепредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в твиттере прокомментировал разведение сил и средств на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено в 04:00
Общество

Росконтроль провел исследование паштетов из куриной печени

Обновлено в 02:17
Происшествия

В Калужской области осуждён водитель, виновный в гибели 7 человек

Обновлено в 04:20
Экономика

Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов

"Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов",- говыорится в сообщении Нацбанка.
Обновлено в 05:16
Технологии

Союз предпринимателей: требования к Рунету ограничат доступ в интернет

Скорость доступа к интернет-сайтам резко снизится в случае реализации норм и требований, разработанных Минкомсвязью к закону о Рунете, уверены специалисты из Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 27 июня сообщает РБК.
Обновлено в 03:36
Происшествия

МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве

МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы.
Обновлено вчера в 17:54
Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Пилот сгоревшего Ан-24 отказался лететь в последний момент

Обновлено в 04:07
Футбол

«Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето

«Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.
Обновлено в 05:22
Политика

В партии Зеленского уверены, что Украине не стоит выходить из ПАСЕ

Как заявил глава партии Дмитрий Разумков, возвращение в ПАСЕ российской делегации не повод вести себя столь радикально, а значит, необдуманно.
Обновлено вчера в 15:27
Здоровье

27 амурских детей с гепатитом С пролечат противовирусным препаратом

Всего же препарат назначат 27 амурским детям, у которых диагностировали гепатит С. 16 из них в возрасте от 12 до 18 лет пройдут лечение в этом году.
Обновлено вчера в 06:15
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Шоу-бизнес

Пятилетняя дочь Тимати дебютировала на подиуме

Представлять новые модели на подиум вышла 5-летняя дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса. Для девочки этот показ стал дебютным.
Обновлено вчера в 16:04
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
Обновлено в 03:00
Транспорт

Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто

Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Гаджеты

Apple наняла ведущего дизайнера чипов ARM

Предположительно, инженер должен помочь Apple с процессорами Mac на базе ARM, а также заполнить пробел, оставленный после ухода Джерарда Уильямса III, бывшего ведущего дизайнера пользовательских чипов для iPhone и iPad, начиная от A7 и заканчивая A12X.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес

История любви Яна Абрамова и Алсу, которые решили стать мужем и женой через два месяца после знакомства

В честь дня рождения талантливой певицы Woman.ru решил вспомнить, как начиналась ее история любви с успешным бизнесменом.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Политика

Глава Екатеринбурга оказался типовым градоначальником

Из бизнеса рекрутируется 14% градоначальников, с регионального уровня власти "спускают" 30% руководителей городов.
Обновлено в 03:06
Общество

Forbes назвал лучший российский вуз

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов.
Обновлено в 02:08
Политика

Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью

Напомним, что украинская делегация выразила протест против решения вернуть Россию в ПАСЕ. Они пригрозили Совету Европы бойкотом.
Обновлено вчера в 23:15
Здоровье

Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний

В министерстве здравоохранения Ростовской области назвали основные причины онкологических заболеваний у жителей донского региона.
Обновлено вчера в 15:14
Общество

Сотрудники «Рольфа» сообщили об обысках

На входе в центральный офис автодилера «Рольф» на Алтуфьевском шоссе, 31 стоят сотрудники ФСБ в масках и никого не впускают внутрь.
Обновлено в 05:04
Общество

Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Экономика

Все ли ведомства попадут под действия «регуляторной гильотины»

Некоторые ведомства мотивировали просьбу вывести их из-под гильотины отсутствием к ним претензий бизнеса, рассказывает чиновник.
Обновлено в 01:45
Наука

В Крыму нашли останки огромной птицы

Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.
Обновлено в 03:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное