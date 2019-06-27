Экономика
Более 40% россиян имеют два или более кредитовГЛАС.RU 04:10
В прошлом месяце около 42,3% заемщиков имели два и более кредитов, 18,5% - три и более и около 8% - минимум четыре кредита. По словам экспертов, в последнюю категорию входят граждане России, находящиеся в зоне риска дефолта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Около восьми процентов россиян одновременно обслуживают четыре и более кредитов
Народные новостивчера в 23:55
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:25, Вашингтон
Армия и оружие
Волкер прокомментировал разведение сил в Донбассе
Спепредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в твиттере прокомментировал разведение сил и средств на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено в 04:00
Общество
Росконтроль провел исследование паштетов из куриной печени
Обновлено в 02:17
Экономика
Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов
"Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов",- говыорится в сообщении Нацбанка.
Обновлено в 05:16
Технологии
Союз предпринимателей: требования к Рунету ограничат доступ в интернет
Скорость доступа к интернет-сайтам резко снизится в случае реализации норм и требований, разработанных Минкомсвязью к закону о Рунете, уверены специалисты из Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 27 июня сообщает РБК.
Обновлено в 03:36
Происшествия
МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве
МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Футбол
«Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето
«Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.
Обновлено в 05:22
Политика
В партии Зеленского уверены, что Украине не стоит выходить из ПАСЕ
Как заявил глава партии Дмитрий Разумков, возвращение в ПАСЕ российской делегации не повод вести себя столь радикально, а значит, необдуманно.
Обновлено вчера в 15:27
Здоровье
27 амурских детей с гепатитом С пролечат противовирусным препаратом
Всего же препарат назначат 27 амурским детям, у которых диагностировали гепатит С. 16 из них в возрасте от 12 до 18 лет пройдут лечение в этом году.
Обновлено вчера в 06:15
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Пятилетняя дочь Тимати дебютировала на подиуме
Представлять новые модели на подиум вышла 5-летняя дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса. Для девочки этот показ стал дебютным.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
Обновлено в 03:00
Транспорт
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Apple наняла ведущего дизайнера чипов ARM
Предположительно, инженер должен помочь Apple с процессорами Mac на базе ARM, а также заполнить пробел, оставленный после ухода Джерарда Уильямса III, бывшего ведущего дизайнера пользовательских чипов для iPhone и iPad, начиная от A7 и заканчивая A12X.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес
История любви Яна Абрамова и Алсу, которые решили стать мужем и женой через два месяца после знакомства
В честь дня рождения талантливой певицы Woman.ru решил вспомнить, как начиналась ее история любви с успешным бизнесменом.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Глава Екатеринбурга оказался типовым градоначальником
Из бизнеса рекрутируется 14% градоначальников, с регионального уровня власти "спускают" 30% руководителей городов.
Обновлено в 03:06
Общество
Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов.
Обновлено в 02:08
Политика
Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью
Напомним, что украинская делегация выразила протест против решения вернуть Россию в ПАСЕ. Они пригрозили Совету Европы бойкотом.
Обновлено вчера в 23:15
Здоровье
Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний
В министерстве здравоохранения Ростовской области назвали основные причины онкологических заболеваний у жителей донского региона.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Сотрудники «Рольфа» сообщили об обысках
На входе в центральный офис автодилера «Рольф» на Алтуфьевском шоссе, 31 стоят сотрудники ФСБ в масках и никого не впускают внутрь.
Обновлено в 05:04
Общество
Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Экономика
Все ли ведомства попадут под действия «регуляторной гильотины»
Некоторые ведомства мотивировали просьбу вывести их из-под гильотины отсутствием к ним претензий бизнеса, рассказывает чиновник.
Обновлено в 01:45
Наука
В Крыму нашли останки огромной птицы
Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.
Обновлено в 03:34