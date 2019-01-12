Футбол

Два гола Сердара Азмуна принесли Ирану победу на Кубке Азии
Вести.Ru
07:59

Соперники по группе "D" проводили вторые матчи и победа давала иранцам право на досрочный выход в плей-офф. Они ее добились со счетом 2:0. Оба гола в победителей забил нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун. Он отличился на 38-й и 69-й минутах.
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