Происшествия

Два генерала дали показания по делу бывшего замполпредаКоммерсантъ вчера в 18:59

После завершения допросов потерпевшего процесс по решению судьи Валерии Ковалевой продолжился в открытом режиме. Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
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Генерал СК рассказал, что обвиняемый в вымогательстве калининградский журналист Рудников не угрожал ему

Медиазона04:16

«Угроз не поступало»: в Санкт-Петербурге допросили Леденёва и Мартынова по делу Рудникова

Калининград.Ru05:39

Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда

Коммерсантъвчера в 18:59
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Футбол

Папа Римский отказался называть Месси богом

Папа Римский Франциск прокомментировал то, что фанаты нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси сравнивают его с богом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:12
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Культура

Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети

В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 15:06
Политика

Договор о дружбе России и Украины прекратил действие

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Гаджеты

Xiaomi готовит смартфон с вырезом снизу

Обновлено в 05:22
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7

В воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) потерпел крушение частный бизнес-джет Epic-LT, перевозивший руководство авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Кремль ответил Зеленскому по Крыму

Упоминание Крыма в контексте оккупации или аннексии недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:51
Политика

ЦИК Украины официально объявил о втором туре президентских выборов

Обновлено в 04:15
Происшествия

В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков

В Москве задержали мужчину, который похитил двух девочек-подростков.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Грузовик упал с Рижской эстакады на Третьем транспортном кольце Москвы

Движение по двум полосам Третьего транспортного кольца в Москве перекрыто из-за падения грузовика с Рижской эстакады.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В Магадане наградили сотрудников МЧС за спасение котов из пожара

Обновлено в 04:32
Происшествия

Суд приговорил к штрафу второго фигуранта по делу орловских иеговистов

Железнодорожный райсуд Орла признал местного жителя Сергея Скрынникова виновным в участии в деятельности местной ячейки «Свидетелей Иеговы», которая была признана экстремистской и ликвидирована в 2016 году, и приговорил его к штрафу 350 тыс. руб. (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).
Обновлено в 05:40
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Обновлено в 00:54
Здоровье

Первые случаи укусов клещей фиксируют в Красноярском крае

Десять случаев укусов клещей зафиксировано в Красноярском крае с начала сезона. В одном из вредителей обнаружены возбудители боррелиоза.
Обновлено в 05:51
Кино

Поклонницам он предпочёл кошек. Одиночество актера Геннадия Бортникова

По воспоминаниям коллег, Геннадий Леонидович всегда носил в карманах кусочки колбасы, чтобы подкормить бродячих собак и кошек.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

ПФР назвал размер пенсии после 1 апреля

В Пенсионном фонде России рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено 29 марта в 09:02
Общество

Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись

Больше всего журналиста поразило то, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.
Обновлено в 01:06
Авто

Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом

После выхода обновленной модели стал наблюдаться ажиотажный спрос.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

Побледневшую Бузову увели с концерта под руки

Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:58
Здоровье

Столичные клиники переходят на новые стандарты лечения онкозаболеваний

Столичные клиники первыми в России перейдут на лечение онкологических заболеваний по новым клиническим рекомендациям Минздрава.
Обновлено в 02:59
Космос

Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»

"Роскосмос" отказался от создания ракеты "Ангара-А3" из-за ее схожих характеристик с носителем "Союз-5" ("Иртыш"), сообщил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Почему США не могут разработать электромагнитную пушку

Обновлено вчера в 17:40
Интернет

Под приложения в Google Play годами маскировалось шпионское ПО

Сервисы, шпионящие за владельцами устройств на Android, годами были доступны в магазине приложений Google Play.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Новороссийске от взрыва снаряда пострадали три человека

Обновлено в 05:42
Экономика

От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономике

Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»

В Екатеринбурге полиция проводит проверку по факту хищения жестких дисков из редакции газеты "Коммерсант", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Политика

Отношения России с Западом выровнятся, считают 54% граждан

Более половины граждан (54%) надеются, что отношения России и стран Запада постепенно вернутся к тем, которые были до этого до присоединения Крыма (год назад так думали 46%).
Обновлено в 05:55
Политика

Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов

Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Политика

Глава МВД Ингушетии подал в отставку

Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Игры

«Змейка» появилась в Google Maps в честь 1 апреля

Компания Google в очередной раз приготовила для пользователей сюрприз в честь 1 апреля.
Обновлено в 02:49
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