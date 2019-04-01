Происшествия
Два генерала дали показания по делу бывшего замполпредаКоммерсантъ вчера в 18:59
После завершения допросов потерпевшего процесс по решению судьи Валерии Ковалевой продолжился в открытом режиме. Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
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Футбол
Папа Римский отказался называть Месси богом
Папа Римский Франциск прокомментировал то, что фанаты нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси сравнивают его с богом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:12
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Культура
Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети
В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 15:06
Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Гаджеты
Xiaomi готовит смартфон с вырезом снизу
Обновлено в 05:22
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7
В воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) потерпел крушение частный бизнес-джет Epic-LT, перевозивший руководство авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Кремль ответил Зеленскому по Крыму
Упоминание Крыма в контексте оккупации или аннексии недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков
В Москве задержали мужчину, который похитил двух девочек-подростков.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Грузовик упал с Рижской эстакады на Третьем транспортном кольце Москвы
Движение по двум полосам Третьего транспортного кольца в Москве перекрыто из-за падения грузовика с Рижской эстакады.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Суд приговорил к штрафу второго фигуранта по делу орловских иеговистов
Железнодорожный райсуд Орла признал местного жителя Сергея Скрынникова виновным в участии в деятельности местной ячейки «Свидетелей Иеговы», которая была признана экстремистской и ликвидирована в 2016 году, и приговорил его к штрафу 350 тыс. руб. (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).
Обновлено в 05:40
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Обновлено в 00:54
Здоровье
Первые случаи укусов клещей фиксируют в Красноярском крае
Десять случаев укусов клещей зафиксировано в Красноярском крае с начала сезона. В одном из вредителей обнаружены возбудители боррелиоза.
Обновлено в 05:51
Кино
Поклонницам он предпочёл кошек. Одиночество актера Геннадия Бортникова
По воспоминаниям коллег, Геннадий Леонидович всегда носил в карманах кусочки колбасы, чтобы подкормить бродячих собак и кошек.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
ПФР назвал размер пенсии после 1 апреля
В Пенсионном фонде России рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено 29 марта в 09:02
Общество
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Больше всего журналиста поразило то, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.
Обновлено в 01:06
Авто
Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом
После выхода обновленной модели стал наблюдаться ажиотажный спрос.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Побледневшую Бузову увели с концерта под руки
Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:58
Здоровье
Столичные клиники переходят на новые стандарты лечения онкозаболеваний
Столичные клиники первыми в России перейдут на лечение онкологических заболеваний по новым клиническим рекомендациям Минздрава.
Обновлено в 02:59
Космос
Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»
"Роскосмос" отказался от создания ракеты "Ангара-А3" из-за ее схожих характеристик с носителем "Союз-5" ("Иртыш"), сообщил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Почему США не могут разработать электромагнитную пушку
Обновлено вчера в 17:40
Интернет
Под приложения в Google Play годами маскировалось шпионское ПО
Сервисы, шпионящие за владельцами устройств на Android, годами были доступны в магазине приложений Google Play.
Обновлено в 05:15
Экономика
От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономике
Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»
В Екатеринбурге полиция проводит проверку по факту хищения жестких дисков из редакции газеты "Коммерсант", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Политика
Отношения России с Западом выровнятся, считают 54% граждан
Более половины граждан (54%) надеются, что отношения России и стран Запада постепенно вернутся к тем, которые были до этого до присоединения Крыма (год назад так думали 46%).
Обновлено в 05:55
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Игры
«Змейка» появилась в Google Maps в честь 1 апреля
Компания Google в очередной раз приготовила для пользователей сюрприз в честь 1 апреля.
Обновлено в 02:49