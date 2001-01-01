Общество

Два генерала дали показания по делу бывшего замполпредаКоммерсантъ 18:59

После завершения допросов потерпевшего процесс по решению судьи Валерии Ковалевой продолжился в открытом режиме. Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда

Коммерсантъ18:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Происшествия

Российская туристка погибла в ДТП на Бали

Обновлено в 15:59
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 16:47
Политика

Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Обновлено в 15:47
Здоровье

Москва начинает внедрять новые рекомендации по лечению онкологических заболеваний

В мэрии говорят, что терапию по новым стандартам смогут получить около 100 тыс. пациентов.
Обновлено в 21:03
Происшествия

Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе

Обновлено в 21:43
Космос

«Леденящее душу откровение»: 30-километровый осколок Сатурна грозит обрушиться на Сибирь

«Леденящее душу откровение» уфолога говорит о предварительных рассчётах, согласно которых есть большая вероятность, что 30-километровый обломок Сатурна упадёт на Сибирь, в самом центре России.
Обновлено вчера в 20:50
Политика

Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы

Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Пожар на складе на северо-западе Москвы локализован

Пожарные локализовали возгорание на складе на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 22:01
Автоспорт

Квят: видимо, Джовинацци не очень хотел меня обгонять, а хотел ударить

Обновлено в 16:06
Политика

Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено в 15:00
Политика

Саакашвили призвал поддержать Зеленского

Обновлено в 14:23
Экономика

С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%

В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС.
Обновлено в 20:48
Политика

Украина обвинила Россию в попытках остановить едущих на выборы крымчан

В погранслужбе Украины заявили, что российские пограничники препятствуют выезду из Крыма украинцев, желающих проголосовать на выборах президента соседнего государства.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья

Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Важное за сутки

Определена оптимальная частота стирки джинсов

Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено в 21:25
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев города России

Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено в 10:37
Экономика

Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз

Общая сумма доходов, включая подарки, составляет 1,55 млрд грн (около $56,9 млн), в 2017-м Порошенко задекларировал 16,3 млн грн ($585 тыс.).
Обновлено в 21:50
Шоу-бизнес

Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим

По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено в 07:10
Политика

Порошенко в день выборов напомнил о разрыве Договора о дружбе с РФ

В день президентских выборов Петр Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования

Королева Великобритании Елизавета II откажется от управления автомобилем на дорогах общего пользования.
Обновлено в 09:34
Политика

Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова опубликовала честное фото без макияжа

На днях актриса и режиссер опубликовала фото без мейка, в очередной раз подтвердив этот статус.
Обновлено в 13:08
Здоровье

Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний

Медики советуют бдительно следить за состоянием кожи, особенно в тех случаях, когда с ней не все в порядке.
Обновлено в 06:50
Хоккей

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

Обновлено в 12:34
Политика

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix

В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено вчера в 22:37
Наука

Лингвистические способности в мозгу занимают всего полтора мегабайта

По результатам исследования, общее количество информации займет всего 1,56 мегабайта.
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес

Подруга Яна Арлазорова: «Его дочь знала про рак, но появилась только на кладбище»

Обновлено в 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Мартынов
Советский эстрадный певец и композитор, старший брат композитора Юрия Мартынова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Зеленин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное