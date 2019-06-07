Футбол
Два футболиста сборной Черногории отказались играть с КосовоСоветский спорт 18:30
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион Под Горицом
|24′
Милот Рашица
|39′
Арбер Зенели
Эдон Жегрова
Марко Вешович
|51′
|57′
Леарт Пакярада
Александар Шчекич
Марко Бакич
|59′
Стефан Мугоша
|69′
|69′
Леарт Пакярада
Бенджамин Кололи
Жарко Томашевич
Александар Больевич
|71′
|76′
Ариянет Мурич
|78′
Берсант Целина
Эльбасан Рашани
|82′
Милот Рашица
Марко Симич
|82′
Марко Янкович
Владимир Йовович
|85′
Черногория
Расстановка 4‑5‑1
12
Миятович
23
Марушич
15
Вуячич
22
Симич
3
Больевич
16
Йовович
8
Бакич
9
Мугоша
18
Косович
7
Вешович
11
Бечирай
12
Мурич
15
Войвода
13
Ррахмани
3
Алити
17
Кололи
7
Рашица
8
Халими
11
Рашани
4
Воца
22
Жегрова
18
Мурики
Косово
Расстановка 4‑5‑1
Протестующие имеют сербские корни, а Сербия не признает независимость Косова. Я не собираюсь играть с Косово, даже если мне грозит завершение карьеры в сборной Черногории, цитирует Иванича sport.blic.rs. Матч между Черногорией и Косово завершился со счетом 1:1.
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