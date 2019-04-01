Два фрегата НАТО зашли в порт ОдессыСвободная Пресса 07:30

с чего всё началось

Для жителей Одессы будет организовано посещение фрегатов. Суда покинут порт вечером 3 апреля. Ранее сообщалось, что суда Черноморского флота России разведчик «Иван Хурс» и корвет «Василий Быков» сопровождают группу кораблей НАТО, которая вечером 28 марта вошла в Черное море.

Два фрегата НАТО зашли в порт Одессы

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