Армия и оружие
Два эсминца типа «Лидер» построят в России к концу 2020-х годовРоссийская газета 01:40
В России к концу 2020-х годов построят два эсминца проекта 23560 типа "Лидер" с атомной энергетической установкой. Каждый, по предварительным расчетам, будет стоить сто миллиардов рублей.
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с чего всё началось
Россия к концу 2020-х годов планирует построить два эсминца с атомной энергоустановкой проекта 23560 типа "Лидер", стоимость создания каждого корабля составит около 100 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.ТАССвчера в 19:32
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Источник: Россия планирует построить два эсминца типа «Лидер» к концу 2020-х годов
RT на русскомвчера в 23:07
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