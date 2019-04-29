Армия и оружие
Два эсминца США прошли через Тайваньский проливREGNUM 00:36
Два военных корабля ВМС США прошли через разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань пролив, сообщает Reuters. В Тихоокеанском флоте американских ВМС заявили, что проход судов продемонстрировал приверженность страны к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Эсминцы флота США прошли рядом со спорными территориями возле границ Китая
Красная веснавчера в 23:36
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:18, Ашберн
Экономика
Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов
Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе.
Обновлено в 02:04
Общество
Нагиев об итогах шоу «Голос. Дети»: неправильно ставить на ребенка, как на скаковую лошадь
Нагиев рассчитывает на честность Первого канала и проведение тщательной проверки итогов музыкального конкурса.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Певица МакSим рассказала, как попала в ДТП
Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, рассказала, как попала в аварию.
Обновлено в 02:44
Авто
Назвали лучшие автомобили с панорамной крышей
Эксперты сайта 110km.ru выбрали лучшие, по их мнению, автомобили с панорамной крышей, которые можно купить на российском рынке.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским
В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 11:19
Шоу-бизнес
Пугачева вручила награды проигравшим участникам шоу «Голос. Дети»
Участники телешоу получили по «Золотой звезде Аллы Пугачевой». Эту премию эстрадная исполнительница основала 14 лет назад.
Обновлено вчера в 04:14
Энергетика
«Северный поток-2» позволит европейцам сэкономить миллиарды евро
Европейские потребители могут сэкономить после начала эксплуатации «Северный поток-2» 8 миллиардов евро в год за счет снижения цены газа на 13 процентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG.
Обновлено в 01:42
Политика
Во Франции надеются на снятие с России санкций через два года
Французские парламентарии намерены поднять вопрос об отмене антироссийских санкций на общеевропейском уровне.
Обновлено вчера в 23:02
Транспорт
В московском метро в пятницу закроют две станции красной ветки
Станции "Румянцево" и "Саларьево" московского метрополитена закроют в пятницу, 3 мая, для продления Сокольнической линии, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе
Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.
Обновлено вчера в 21:57
Финансы
Рубль нашел временную поддержку
Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.
Обновлено в 00:09
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
Гвардиола повторил рекорд Моуринью
Хосеп Гвардиола стал вторым тренером в истории, которому удалось взять со своей командой более 90 пунктов в двух сезонах кряду.
Обновлено в 02:18
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Госдума предложила сократить рабочую неделю в зимнее время
Чтобы поднять коэффициент полезного действия (КПД) населения России, депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул предложение сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»
Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Еврокомиссар выступил за вступление балканских стран в Евросоюз
Комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан выступил за приём балканских стран в состав Европейского союза.
Обновлено в 02:12
Политика
Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама
Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.
Обновлено вчера в 16:54
Энергетика
Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа
Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель.
Обновлено в 01:33
Общество
За сутки в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков
Обновлено в 02:29
Авто
Названы самые бесполезные функции современных автомобилей
Специалисты раскритиковали функцию Start/Stop, автоматизированные ремни безопасности, их блокировку, функцию голосового управления и электронный стояночный тормоз.
Обновлено вчера в 10:22
Гаджеты
Оператор Tele2 впервые в РФ предложил пользователям перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 впервые в России предложил пользователям технологию eSIM (embedded Sim, встроенная сим-карта), сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Общество
В лесах Забайкалья введен режим ЧС
Из-за штормового ветра и резкого потепления режим ЧС решено ввести в лесах региона, сообщает сегодня, 29 апреля, сайт краевого правительства.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
В России ввели лимиты на отправку денежных переводов в четыре страны
С 16 апреля работающие в России системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тыс. руб. в месяц) и Казахстан (до 150 тыс. руб.), сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 02:01
Общество
Минобороны составило всероссийскую карту салютов 9 мая
Обновлено в 02:11
Происшествия
Ветер сорвал крыши с 12 домов и нескольких больниц в Башкирии
Сильный ветер сорвал крыши с 12 частных домов и нескольких больниц в Башкирии.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео
В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
Обновлено вчера в 19:32