Два эсминца США прошли через Тайваньский проливREGNUM 00:36

Два военных корабля ВМС США прошли через разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань пролив, сообщает Reuters. В Тихоокеанском флоте американских ВМС заявили, что проход судов продемонстрировал приверженность страны к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

Два эсминца США прошли через Тайваньский пролив

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