Происшествия

Два человека задержаны в Британии за использование дронов в аэропорту
Российская газета
вчера в 22:36

Полиция Великобритании задержала в Сассексе предполагаемых операторов беспилотников, парализовавших работу аэропорта Гатвик более чем на день. Их личности пока не раскрываются. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.
Российская газетавчера в 22:36
с чего всё началось
Полиция графства Сассекс задержала двух человек по подозрению в причастности к запуску беспилотников, парализовавших работу лондонского аэропорта Гатвик, говорится в сообщении правоохранительный органов в Twitter
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Коммерсантъвчера в 22:50

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В Британии задержали двоих подозреваемых в запуске дронов над аэропортом Гатвик

RT на русскомвчера в 23:39

После инцидента с дронами в Гатвике задержали двух человек

Коммерсантъвчера в 22:50

Полиция задержала предполагаемых организаторов вторжения дронов в Гатвик

РБКвчера в 21:53

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Интерфаксвчера в 21:26

В Лондоне арестовали подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик

Life.ruвчера в 21:23

В Лондоне задержали подозреваемых в запуске дронов над аэропортом «Гатвик»

РИА Новостивчера в 21:07

В Великобритании задержали двух человек из-за инцидента в аэропорту Гатвик

ТАССвчера в 21:04
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Происшествия

В Якутии прекратилось горение на газопроводе, где произошло ЧП

Обновлено в 00:45
Происшествия

В Вашингтоне неизвестный залез на рождественскую ель у Белого дома

Мужчина забрался на главную рождественскую ель около Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает NBC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Пожар на складе пиротехники в Петербурге локализован

В Кировском районе Санкт-Петербурга локализован пожар на складе пиротехники.
Обновлено вчера в 16:35
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В Британии спецназ освободил судно, захваченное мигрантами

Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

В Москве автомобиль протаранил ограждение и упал в Яузу

В Москве автомобиль протаранил ограждение и упал в реку Яузу, водитель оказался заблокирован в транспортном средстве.
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Происшествия

В Конго разбился самолет с российским экипажем

В Демократической республике Конго (ДРК) потерпел катастрофу грузовой самолет Ан-26, которым по предварительным данным управлял российский экипаж.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия

Более 60 человек пострадали во время акций протеста в Каталонии

По меньшей мере 62 человека пострадали в пятницу в Каталонии в ходе акций протеста против правительства Испании.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

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Обвинение против футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина переквалифицировано со статьи «Побои» на статью «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».
Обновлено вчера в 10:55
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Число погибших при падении автобуса в ущелье в Непале достигло 23

Число погибших при падении автобуса в ущелье в непальском районе Данг увеличилось до 23 человек, пишет местная газета Kathmandu Post.
Обновлено в 00:08
Происшествия

При стрельбе в центре Вены погиб один человек

В результате стрельбы в ресторане в центре Вены погиб один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Двое российских футболистов избили и ограбили женщину в Рязани

Российские футболисты Дмитрий Митин и Артем Надеев избили и ограбили женщину в Рязани.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

В редакцию газеты принесли человеческую голову

Посылку обнаружили на парковке здания редакции в контейнере для льда.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

В Канаде самолёт выкатился за пределы ВПП

В аэропорту канадского города Саскатун самолёт американской авиакомпании Delta выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 23:57
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СБУ назвала возможную причину убийства Гандзюк

Отмечается, что согласно одной из версий следствия, Гандзюк могли убить из-за её «активной гражданской позиции» относительно незаконной вырубки леса на территории Херсонской области и разоблачения причастных к преступной схеме местных чиновников.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

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Судя по кадрам с места происшествия, которые разместили очевидцы в группе "ДТП и ЧП СПб", у служебной машины полностью смят бампер.
Обновлено вчера в 15:01
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