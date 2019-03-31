Армия и оружие
Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУREGNUM 09:51
Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Финансы
Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте
Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
Обновлено вчера в 09:09
Космос
Завершена сборка «Союз-2.1а» для запуска «Прогресса» к МКС
Обновлено в 10:25
Политика
Явка на выборах президента Украины превысила 16%
По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Казахстане прорвало плотину. Вода идет на Кокшетау
Кенесаринскую плотину прорвало в Акмолинской области В Казахстане прорвало Кенесаринскую плотину, расположенную в Акмолинской области.
Обновлено в 09:40
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли видео в «поддержку» Зеленского
Обновлено 29 марта в 02:56
Армия и оружие
Сирены воздушной тревоги сработали в двух районах на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали в воскресенье в граничащих с сектором Газа израильских региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот- Негев, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа.
Обновлено в 09:59
Политика
Лавров отреагировал на слова Помпео о новых мерах НАТО против РФ
Глава МИД РФ отметил, что в последнее время ультиматумы и санкции являются основными инструментами американской дипломатии Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова Майка Помпео, ранее анонсировавшего новые меры НАТО против РФ из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 08:30
Политика
Сенатор рассказал, что ждет Украину в случае победы Порошенко
В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Марий Эл, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:32
Политика
Помощник Путина рассказал о назначении шести цветных ручек в портфеле
Помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков объяснил назначение шести ручек разного цвета, которые журналисты заметили в его портфеле.
Обновлено в 08:31
Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу в матче с «Оренбургом»
После сегодняшнего матча на счету Азмуна стало четыре гола в четырех играх РПЛ за «Зенит».
Обновлено в 09:11
Спорт
Шведская лыжница пожаловалась на критику российских фанатов
Шведская лыжница Фрида Карлссон пожаловалась на критические комментарии в свой адрес после инцидента на одной из гонок Кубка мира в канадском Квебеке с участием российской спортсменки Юлии Белоруковой.
Обновлено в 08:03
Политика
ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими
По словам Могерини, Евросоюз выступает против решения США, признавшего право Израиля на Голаны, а международные резолюции не должны игнорироваться.
Обновлено в 09:25
Футбол
«Райо Вальекано» и «Бетис» сыграли вничью
"Райо Вальекано" сыграл вничью с "Бетисом" в матче 29-го тура чемпионата Испании (1:1). Хозяева набрали 24 очка и остались на предпоследнем месте в турнирной таблице, гости с 40 баллами располагаются на 9-й строчке.
Обновлено в 10:04
Политика
Порошенко поздравил с победой не того украинского боксера
Президент Украины Петр Порошенко перепутал боксеров и поздравил с победой вместо Александра Гвоздика другого украинского спортсмена - Александра Усика.
Обновлено в 09:08
Наука
Названы основные причины появления рака груди
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Женатый Максим Дунаевский появился на публике с новой пассией
Композитор Максим Дунаевский пришел на премию "Ника" с новой спутницей, передает StarHit.
Обновлено в 05:41
Экономика
ПФР озвучил средний размер социальной пенсии с 1 апреля
ПФР разъяснил гражданам, что после индексации социальных пенсий их размер составит 9266 рублей.
Обновлено 29 марта в 10:32
Шоу-бизнес
Анна Цуканова-Котт: «Мы с Сашей до сих пор официально не женаты»
Анна Цуканова-Котт успевает не только работать ведущей и актрисой, но и заниматься семьей.
Обновлено в 08:00
Технологии
Навыки softskills будут прививать студентам на Северном Кавказе
Руководство Северо-Кавказского института РАНХиГС видит необходимость в формировании у студентов неспециализированных навыков, без которых невозможна успешная работа в команде (softskills).
Обновлено в 07:44
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Экономика
Ford Sollers планирует продать заводы в России
В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено вчера в 10:28
Здоровье
Кожные заболевания сигнализируют о других опасных диагнозах
Некоторые проявления на коже сигнализируют о необходимости похода не только к дерматологу, но и к другим специалистам, пишет Medicalxpress.
Обновлено в 08:40
Общество
Какому знаку зодиака стоит завести бульдога, а какому — чихуа-хуа
Телец (20 апреля — 20 мая): заведите французскую болонку Порода болоньез идеально подходит для тельцов.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Елизавета II перестанет водить автомобиль
Обновлено в 09:21
Гаджеты
Эксперты рассказали о малоизвестных, но полезных функциях Android
Эксперты рассказали, какие из них являются малоизвестными, но при этом очень полезными для каждого юзера мобильного устройства.
Обновлено в 06:05
Политика
Китай продлил заморозку тарифов на ввоз автомобилей из США
Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Гаджеты
Apple покинул главный инженер отдела разработки процессоров
Стоит отметить, что компания Apple в следующем году намерена в своих компьютерах устанавливать собственные процессоры, но с уходом главного специалиста переход на собственную однокристальную систему может затянутся.
Обновлено вчера в 13:37