Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУREGNUM 09:51

Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ

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