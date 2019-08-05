с чего всё началось

После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию Ачинской межрайонной больницы №1.

Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

Происшествия МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Хоккей Хауден перешел из минского «Динамо» в «Торпедо» в обмен на Кейлофа Минский хоккейный клуб "Динамо" на своем официальном сайте сообщил, что отдал нижегородскому "Торпедо" права на нападающего Куинтона Хаудена в обмен на права на форварда Эндрю Кейлофа.

Финансы Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Армия и оружие Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД Президент дал поручение Минобороны, МИД России и СВР тщательно наблюдать за шагами, которые предпринимают США по разработке ракет средней и меньшей дальности.

Кино Названы лучшие сериалы этого года Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.

Армия и оружие Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.

Авто Кроссовер Bugatti может быть полностью электрическим Если Bugatti не получит электрическую трансмиссию Rimac, есть вероятность, что кроссовер может основываться на новой архитектуре гиперкара, которая, как утверждается, находится в разработке для преемника Porsche 918 Spyder и будущего Lamborghini.

Футбол «Зенит» отреагировал на слухи по поводу расизма в отношении Малкома Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал заявление по поводу материалов в иностранных СМИ, в которых болельщики российской команды обвинялись в расизме в адрес бразильского форварда Малкома — новичка сине-бело-голубых.

Происшествия Суд арестовал Константина Янкаускаса на 10 суток Зюзинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата Константина Янкаускаса, не зарегистрированного кандидатом на выборах в Мосгордуму.

Происшествия Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.

Происшествия Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.

Политика Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».

Технологии Сбербанк запустил оплату по QR-коду Сбербанк запустил в Краснодарском крае возможность оплаты по QR-коду, до конца августа сервис будет распространен на всю страну, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Финансы Новые санкции США не способны дестабилизировать рубль Эксперт отметил, что в ближайшие месяцы американский доллар будет стоить 62-65 рублей.

Армия и оружие В Рязани стартовал «Авиадартс-2019» В конкурсе Армейских международных игр принимают участие команды Республик Беларуси и Казахстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации.