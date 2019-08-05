Происшествия

Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под АчинскомRT на русском 07:51

После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию Ачинской межрайонной больницы №1.
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с чего всё началось
«Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта»,— говорится на сайте
 администрации Красноярского края.
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