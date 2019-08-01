Пассажирка рейсового автобуса и водитель легкового автомобиля погибли в результате столкновения транспортных средств на плотине ГЭС в Иркутске. ДТП произошло утром в четверг, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске

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