Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в ИркутскеТАСС 00:13

Пассажирка рейсового автобуса и водитель легкового автомобиля погибли в результате столкновения транспортных средств на плотине ГЭС в Иркутске. ДТП произошло утром в четверг, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.
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