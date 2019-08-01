Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в ИркутскеТАСС 00:13
Пассажирка рейсового автобуса и водитель легкового автомобиля погибли в результате столкновения транспортных средств на плотине ГЭС в Иркутске. ДТП произошло утром в четверг, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.
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Армия и оружие
В нашей стране празднуется День Тыла Вооруженных Сил
Тыл Вооружённых Сил Российской Федерации сегодня является неотъемлемой частью оборонного потенциала государства и связующим звеном между экономикой страны и непосредственно её армией.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Красноярский губернатор предложил привлекать ученых к тушению пожаров
Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил задействовать ученых для повышения эффективности тушения лесных пожаров.
Обновлено вчера в 14:25
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено вчера в 11:04
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Трамп объявил Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО
Президент США Дональд Трамп объявил о признании Бразилии крупнейшим союзником вне блока НАТО, следует из опубликованного заявления Белого дома.
Обновлено вчера в 21:36
Здоровье
Врач перечислил плюсы и минусы популярных дешевых лекарств
Мифы о полезности и вреде известных лекарств комментирует специально для «Вечерней Москвы» Андрей Звонков, трансфузиолог, врач неотложной помощи, врач сборной по лыжному двоеборью 2011–2013 годов.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие
В британской армии создали подразделение по противодействию киберугрозам
Подразделение по противодействию угрозам в киберпространстве, которое будет оказывать влияние на формирование общественного мнения, отражать атаки в социальных сетях и осуществлять аналогичные нападения в упреждающих целях, появилось в британской армии.
Обновлено вчера в 23:13
Энергетика
Россия выплатила Украине компенсацию за некачественную нефть
Российская естественная транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов "Транснефть" выплатила украинской компании "Укртранснафта" 2,3 миллиона евро в качестве части компенсации за ущерб о попадания некачественной нефти на украинский участок нефтепровода "Дружба".
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири
По словам политика, в России не хватает сотрудников лесной охраны Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной природных пожаров в Сибири могло стать сокращение штата лесной охраны.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол
Атлетико разгромил сборную звезд MLS
Обновлено в 00:01
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
NBC: властям США поступила информация о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 15:12
Общество
Осень назвали в МГУ венцом аномальной погоды
Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что аномальная погода в России закончится с приходом осени.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
Меркурий избавится от ретроградности, что позволит удаче настигнуть Близнецов.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине
На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено вчера в 18:03
Общество
В Приморье ожидается мощный тайфун «Випа»
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Медведев поручил прокуратуре выявить случаи умышленных поджогов леса
Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам совещания в Красноярске по ситуации с лесными пожарами в регионе поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД выявить случаи умышленных поджогов леса для сокрытия незаконной заготовки древесины.
Обновлено в 00:54
Общество
Росгидромет спрогнозировал обострение ситуации с лесными пожарами
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Премьер-министр РФ подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»
Председатель правительства России Дмитрий Медведев на совещании в Чите 1 августа объявил о подписании постановления о создании территории опережающего развития «Забайкалье».
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Здоровье
Минздрав проверит информацию о массовом увольнении врачей из ОДКБ
Ранее пользователи в соцсетях сообщили, что в детской клинической больнице имени Дмитриевой по собственному желанию уволились 12 врачей и 20 медсестёр хирургического отделения.
Обновлено вчера в 07:20
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире
Обновлено в 00:36
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе
Обновлено вчера в 14:20