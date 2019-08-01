Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом в ИркутскеРБК вчера в 23:05
Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону. Уточняется, что авария произошла в 8:30 по местному времени на плотине ГЭС.
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Происшествия
Следователи СКР направлены в охваченные пожарами регионы Сибири
Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации помогут установить причины непрекращающихся в регионах Сибири и Дальнего Востока лесных пожаров.
Обновлено в 03:52
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Обновлено в 02:03
Политика
NBC: властям США поступила информация о смерти сына Усамы бен Ладена
Администрация США получила разведывательные данные, свидетельствующие о смерти Хамзы бен Ладена - сына ликвидированного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Минобороны опробовало военный интернет
Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Экономика
Мировой рынок ждет дефицит бриллиантов и рост цен на них
В течение семи лет рынок потеряет около 15 млн каратов алмазов, т. е. более 10%, рассказал в интервью «Ведомостям» президент «Алросы» Сергей Иванов (см. стр. 8–9).
Обновлено вчера в 17:52
Экономика
Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России
В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено вчера в 20:03
Интернет
Google Play Pass предоставляет доступ к сотням премиальных приложений
Благодаря изображениям, полученным Android Police, теперь мы знаем, что «Google Play Pass» позволяет подписчикам «Испробовать новые приложения и безошибочно принять решение о покупке».
Обновлено в 02:10
Общество
Более 250 исторических фотографий ВДНХ появились в «МЭШ»
Пользователи библиотеки "Московской электронной школы" ("МЭШ") теперь могут изучить историю главной выставки страны с помощью электронного издания "От ВСХВ к ВДНХ".
Обновлено в 03:29
Футбол
Маринато Гилерме: я отвечаю за свои слова – в «Спартак» не перейду
Голкипер московского "Локомотива" и сборной России по футболу Маринато Гилерме рассказал о выгодном предложении "Спартака", завершении карьеры в Черкизово и русском блюде, без которого не обходится ни один завтрак для натурализованного бразильца.
Обновлено в 03:00
Общество
«Метрострой» показал фотографии новых станций Фрунзенского радиуса
Компания «Метрострой» опубликовала кадры готовящихся к открытию станций метро Фрунзенского радиуса.
Обновлено в 01:59
Космос
Солнечный парус помог LightSail-2 увеличить высоту орбиты
Спутник LightSail-2 успешно увеличил высоту апогея своей орбиты, используя давление света на солнечный парус, сообщается на сайте Планетарного общества.
Обновлено вчера в 15:07
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь»
Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:26
Общество
Простейший пример по математике посеял раздор в сети
Пользовательница Twitter под ником pjmdolI попросила других людей помочь ей с решением примера по математике.
Обновлено в 01:02
Футбол
Тульский «Арсенал» вылетел на матч в Баку
Обновлено вчера в 05:27
Гаджеты
На смартфонах Huawei появится российская операционная система
На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Медведев назначил нового директора пресс-службы правительства
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Екатерины Осадчей на должность директора департамента пресс-службы и информации правительства.
Обновлено в 03:11
Политика
Германия отказалась выплачивать репарации Польше
Германия считает закрытым вопрос о военных репарациях перед Польшей, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири
На своей страничке в «Телеграме» Владимир Жириновский, глава фракции ЛДПР, раскрыл одну из возможных причин масштабных лесных пожаров на территории Сибири.
Обновлено в 02:32
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ — 2»
Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04