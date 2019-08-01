Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону. Уточняется, что авария произошла в 8:30 по местному времени на плотине ГЭС.

Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске

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