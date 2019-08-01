Происшествия

Два человека погибли в аварии с автобусом в ИркутскеРБК 23:05

Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону. Уточняется, что авария произошла в 8:30 по местному времени на плотине ГЭС.
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