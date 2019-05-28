Происшествия

Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в ПриморьеИнтерфакс 02:25

Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона. Авария произошла в окрестностях Уссурийска; автобус, по предварительным данным, перевозил граждан КНР.
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Олег Кожемяко
Приняты меры по размещению всех пострадавших в больницах — им оказывается необходимая медицинская помощь, а также в гостиницах. Будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на Родину.
— Олег Кожемяко, российский политикРосбалт 03:12

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Смертельное ДТП с туристами в Приморье произошло из-за ухудшения самочувствия водителя

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