Происшествия
Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в ПриморьеИнтерфакс 02:25
Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона. Авария произошла в окрестностях Уссурийска; автобус, по предварительным данным, перевозил граждан КНР.
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Приняты меры по размещению всех пострадавших в больницах — им оказывается необходимая медицинская помощь, а также в гостиницах. Будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на Родину.
— Олег Кожемяко, российский политикРосбалт 03:12
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Финансы
В Великобритании растет число одобренных ипотечных займов
Увеличение числа одобренных ипотечных займов свидетельствует о стабилизации жилищного сектора, который пострадал на фоне неопределенности вокруг выхода Великобритании из Евросоюза, пишет газета Financial Times.
Обновлено в 09:57
Политика
Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе
Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено в 06:41
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Здоровье
Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики
Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики. Ведущий онколог страны признал проблему с выявлением опасной болезни.
Обновлено в 08:34
Политика
Посольство требует освободить задержанного в Косово россиянина
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Обновлено в 06:59
Музыка
Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев
Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
В Саратовской области подросток ударил ученицу топором
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Обновлено в 05:45
Футбол
Кононов остался главным тренером «Спартака»
В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 09:49
Кино
Веном может появиться в «Человеке-пауке 3»
Студия Marvel начинает разработку блокбастера «Человек-паук 3». По неподтвержденным данным, в фильме может появиться персонаж Веном в исполнении Тома Харди.
Обновлено в 04:39
Здоровье
В Великобритании женщина родила ребенка без кожи
Обновлено вчера в 21:25
Политика
В МВД и Минобороны выступили против обращения «господин»
Не только в силовых структурах, но и в повседневном обиходе прижилось обращение "товарищ", при этом к тем, кого подозревали в преступлении или еще каком-нибудь некрасивом поступке, несовместимом с товариществом, употреблялось слово "гражданин".
Обновлено в 10:02
Политика
Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины
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Политика
Коломойский рассказал, кто возглавит Минздрав Украины вместо Супрун
Новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Рады Андрей Шипко, заявил изданию «Украинская правда» бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 08:15
Музыка
Шнуров повел под венец Аллу Михееву в новом клипе «Ленинграда»
Группа "Ленинград" на своем канале на YouTube опубликовала новый клип на песню "Кабриолет".
Обновлено в 09:27
Политика
Медведев отменил внутрисетевой роуминг
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 09:33
Шоу-бизнес
Муж выдал округлившийся живот Леры Кудрявцевой
Телеведущая Лера Кудрявцева уже несколько недель отдыхает во Флориде вместе с мужем Игорем Макаровым и маленькой дочкой Машей.
Обновлено в 08:35
Общество
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Политика
Свердловский депутат явился на заседание комитета с котом
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер пришел на заседание комитета по аграрной политике с котом, сообщают СМИ.
Обновлено в 08:32
Экономика
На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд
Обновлено в 10:13
Здоровье
Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования
Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
Обновлено в 05:34
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Обновлено в 09:34
Общество
Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели
Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено в 08:47
Политика
Зеленский назначил секретаря СНБО Украины
Украинский президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороно (СНБО).
Обновлено в 09:50
Гаджеты
13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple
На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.
Обновлено в 06:43
Спорт
Чемпионка мира по биатлону Коукалова объявила о завершении карьеры
Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова приняла решение о завершении профессиональной карьеры.
Обновлено в 10:09