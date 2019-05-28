Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в ПриморьеИнтерфакс 02:25

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Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона. Авария произошла в окрестностях Уссурийска; автобус, по предварительным данным, перевозил граждан КНР.

Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье

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