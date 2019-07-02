Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в МосквеТАСС 07:50
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
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Депздрав: Четверо детей госпитализированы в результате ДТП на Кутузовском проспекте
Агентство Москва09:19
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов назвал самый важный поединок в карьере
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что бой против ирландца Конора Макгрегора является самым важным в его карьере, передает "Матч ТВ".
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Саратове приезжий мужчина напал на полицейского в магазине
В Саратове приезжий мужчина напал на сотрудника полиции, схватив его за шею. В результате нападения полицейский потерял сознание.
Обновлено в 11:17
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено вчера в 22:38
Технологии
Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе
У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Театры
Труппа Волковского театра просит уволить директора
Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Политика
Премьер Италии хотел бы видеть во главе Еврокомиссии женщину
Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что предпочёл бы видеть во главе Еврокомиссии женщину, однако не назвал имена возможных кандидаток.
Обновлено в 05:41
Политика
Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета
Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.
Обновлено в 08:23
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Происшествия
В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков
Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
Обновлено в 06:31
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились
Обновлено вчера в 00:45
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Экономика
Срок завершения строительства ЦКАД перенесен на 2021 год
Правительство РФ утвердило перенос сроков завершения строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) с 2020 года на 2021 год, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 09:08
Общество
В Германии компанию Facebook оштрафовали за 2 миллиона евро
Федеральное управление юстиции ФРГ (BfJ) выпустило штрафное уведомление против компании Facebook Ireland Limited в связи с нарушением ею закона о защите сети при публикации отчета о работе с противозаконным контентом за первую половину прошлого года.
Обновлено в 10:36
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 11:07
Политика
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Общество
Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне в скромном белом платье
Супруга принца Уильма появилась на стадионе в белом платье чуть ниже колена с черным пояском и пуговицами от своего любимого дизайнера Alexander McQueen.
Обновлено в 11:11
Авто
Chevrolet Camaro получил две новые спецверсии в России
Одна из версий, получившая название Chevrolet Camaro Shock Edition, представлена в ярко-желтом цвете с черными декоративными полосами на кузове.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле
Жительница Башкортостана скончалась от инсульта в одном из отелей греческих Афин.
Обновлено в 11:00
Авто
Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Технологии
«Яндекс» ответил на претензии онлайн-сервисов по поисковой выдаче
Напомним, ранее онлайн-сервисы Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС и ivi заявили, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, отдавая преимущество тем сайтам, которые связаны с компанией.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Четверо ранее пропавших без вести найдены живыми в Иркутской области
В Иркутской области нашли живыми четверых людей, которые считались пропавшими без вести в результате паводка в регионе.
Обновлено в 08:53