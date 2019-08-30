Происшествия

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанДвое погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Якутии

Самолет Ан-2, принадлежавший компании "Авиаспектр", направлялся из Якутска в село Суордах. В Таджикистане разбился самолет "Ан-2", один пилот погиб Лайнер совершил вынужденную посадку рядом с озером Силян-Кюель в Кобяйском улусе.
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Прокуратура начала проверку авиапроисшествия в Верхоянском районе

SakhaLife.ruвчера в 21:45

Пострадавшие в авиакатастрофе в Якутии находятся в тяжелом состоянии

SakhaPress.ru00:24

Пострадавшие при вынужденной посадке самолета АН-2 в Якутии находятся в тяжелом состоянии

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SakhaNewsвчера в 23:03

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-2

РИА Новостивчера в 22:39

Прокуратура Якутии проводит проверку по факту гибели людей при вынужденной посадке Ан-2

ИА ЯСИАвчера в 20:47

Минздрав Якутии сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-2

Интерфаксвчера в 21:36
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
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МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

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Газета.Ru вчера в 21:00
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча 8-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2) остался недоволен работой арбитров.
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Демонстрационные полеты в рамках авиасалона МАКС-2019 начались в субботу в подмосковном Жуковском с полуторачасовой задержкой.
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Общество

Петербуржцы стоят в часовых пробках на границе с Финляндией

Последний день лета петербуржцы разом решили провести в Финляндии. На границе с Суоми - часовые пробки.
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Общество

Соболь пришла на шествие против политических репрессий

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Политика

Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
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Общество

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Газета.Ru 06:28
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Парад планет разворачивается на небесной сфере в эти дни

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Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
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Следствие начало проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 авиакомпании S7 в аэропорту Южно-Сахалинска.
РБК 05:18
Общество

Медведев поздравил первокурсников СПбГУ с посвящением в студенты

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с праздником посвящения в студенты и началом учебного года профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
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Новая Верховная рада подавляющим большинством голосов приняла в первом чтении законопроект об изменении конституции Украины, где говорится о депутатской неприкосновенности.
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Оборонное ведомство Японии запросило бюджет на следующий финансовый год.
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Политика

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Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхут за то, что она раскрыла журналистам личную информацию о его семье и допустила нелестные комментарии в адрес его детей, передает The Washington Post.
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Американка взяла на борт самолета пони ради моральной поддержки

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Кино

Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

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С 30 августа в Тульской области заработали еще четыре ФАПа.
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Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
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