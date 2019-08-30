Происшествия
Lenta.ruДва человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Якутии
В результате жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека из семи находившихся на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. Двое пострадавших доставлены в Якутск на вертолете Ми-8 и госпитализированы.
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Минздрав Якутии сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-2
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Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
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