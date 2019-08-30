Происшествия

Lenta.ruLenta.ruДва человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Якутии

В результате жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека из семи находившихся на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. Двое пострадавших доставлены в Якутск на вертолете Ми-8 и госпитализированы.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Прокуратура начала проверку авиапроисшествия в Верхоянском районе

SakhaLife.ruвчера в 21:45

Пострадавшие в авиакатастрофе в Якутии находятся в тяжелом состоянии

SakhaPress.ru00:24

Пострадавшие при вынужденной посадке самолета АН-2 в Якутии находятся в тяжелом состоянии

Якутия 24вчера в 20:24

Четверо пострадавших в результате авиапроисшествия в Якутии находятся в тяжёлом состоянии

SakhaNewsвчера в 23:03

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-2

РИА Новостивчера в 22:39

Прокуратура Якутии проводит проверку по факту гибели людей при вынужденной посадке Ан-2

ИА ЯСИАвчера в 20:47

Минздрав Якутии сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-2

Интерфаксвчера в 21:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:20, Вашингтон
Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье

Известия 05:34
Политика

В США выразили обеспокоенность состоянием демократии в Польше

Элиот Энгел, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ направил сообщение премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, в котором американские политики выразили озабоченность польской демократии.
Комсомольская правда 00:21
Футбол

ЦСКА договорился с «Васко да Гама» об аренде Сантоса

Московский ЦСКА арендовал полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса.
Вести.Ru 03:42
Транспорт

В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов

В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».
RT на русском 01:07
Общество

Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года

1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Политика

Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа

Независимое телевидение Севастополя 29 августа в 07:53
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Экономика

«Норникель» подорожал до исторического максимума

В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.
Ведомости вчера в 11:18
Политика

Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Происшествия

Украинский военный погиб от взрыва на границе с Россией

Lenta.ru 02:29
Политика

На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч

Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Футбол

Монреаль сменил «Арсенал» на «Реал Сосьедад»

Защитник Начо Монреаль покинул «Арсенал» и пополнил состав «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт баскского клуба.
Спорт-Экспресс 04:39
Политика

Памятник Захарченко открыли в Донецке

В годовщину гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыт памятник.
Вести.Ru 06:05
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Шоу-бизнес

Поделилась личным: Мария Кожевникова показала фото с венчания с мужем

Фото: joinfo.ua 34-летняя актриса в instagram написала, что сегодня важный день для ее семьи, и она думает, поделится ли ей с подписчиками видео с венчания, сообщает WomanEL.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:22
Происшествия

Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Известия 02:02
Энергетика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 29 августа в 06:41
Гаджеты

Смартфон Sony Xperia 2 показали на «живых» фото

UfaTime.ru 05:10
Гаджеты

Раскрыта внешность бюджетного Galaxy A с 5G

Недавно стало известно, что Samsung работает над 5G-смартфоном, который выйдет в рамках недорогой серии Galaxy A. В сети появился постер устройства, и мы можем наконец оценить его внешность.
Ferra 05:40
Шоу-бизнес

Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом

Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Общество

Площадь у Российской государственной библиотеки благоустроили

В столице благоустроили площадь перед зданием Российской государственной библиотеки, сообщает портал мэра и правительства города.
Москва 24 01:44
Политика

Зеленский и Дуда начали двусторонние переговоры

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда начали двустороннюю встречу в Польше, куда украинский лидер прибыл с официальным визитом.
RT на русском 05:49
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Происшествия

Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме

РИА Новости 03:49
Экономика

Росстат зафиксировал рост размера пенсии в июле

Реальная средняя ежемесячная пенсия в России в июле 2019 года выросла по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 1,4%, сообщается в докладе Росстата.
ТАСС вчера в 12:23
Армия и оружие

Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море

«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно вчера в 06:00
Футбол

«Зенит» арендовал защитника «Минска»

Договор аренды предусматривает в дальнейшем первоочередное право на приобретение игрока "Зенитом" Желаем Дмитрию удачи и пусть у него всё получится Публикация от Футбольный Клуб "Минск" (@ fcminsk_official) 31 Авг 2019 в 1:09 PDT Прищепа в марте дебютировал за основной состав "Минска", с тех пор он провел в высшей лиге чемпионата Белоруссии 13 матчей.
Газета.Ru 05:10
Экономика

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное