Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке. По данным региональной администрации, в результате инцидента также пострадали мужчина и женщина. В настоящий момент они находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как крайне тяжелое и готовятся к операции.

Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке

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