В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию. По данным агентства, пострадали мужчина и женщина.

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке

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