Происшествия
Газета.RuДва человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Музыка
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Происшествия
В Чечне 17-летняя девушка зарезала мать и сестру
Следственные органы завел уголовное дело в отношении 17-летней девушки по подозрению в убийстве матери и сестры в Чечне.
Московский Комсомолец 08:42
Шоу-бизнес
Валерия отметила день рождения старшего сына
Как оказалось, в честь этого события он организовал настоящий праздник в пятизвездочном отеле во Франции, на который пригласил Валерию и Пригожина.
Телепрограмма 09:28
Наука
Ученым удалось вновь получить редкий тип сверхпроводимости
Naked Science 21 августа в 20:02
Футбол
«Локомотив» может усилиться футболистом «Интера»
Московский "Локомотив" в ближайшее время планирует приобрести полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу.
Вести.Ru 09:42
Политика
Кремль не считает провокацией предложение Трампа вернуть Россию в G8
В Кремле не считают провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его идею о возвращении России в G8.
Life.ru 06:36
Политика
Президент Бразилии оскорбил жену Эмманюэля Макрона
В ответ президент Бразилии Жаир Болсонару позволил себе публичный комментарий, касающийся внешности первой леди Франции Бриджит Макрон.
Коммерсантъ 07:56
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.
Российская газета 00:42
Футбол
Черчесов огласил список сборной на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru 09:27
Политика
Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
Известия 06:02
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
Армия и оружие
Турция оставит наблюдательный пункт в Хаме в окружении армии Сирии
Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия окружила наблюдательный пункт турецких военных в сирийском Муреке.
ФАН 05:33
Киберспорт
WRC 8, Bee Simulator и Paranoia: Happiness is Mandatory стали временными эсклюзивами EGS
WRC 8 выйдет 5 сентября, Paranoia: Happiness is Mandator — 3 октября, а релиз Bee Simulator состоится 14 ноября.
Игромания.ру 07:41
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 08:24
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Баскетбол
Сборная США разгромила Канаду в товарищеском матче
Ранее американцы обыграли австралийцев, а затем в ответном товарищеском матче уступили сборной Австралии, проиграв впервые за последние 13 лет.
Чемпионат 08:26
Армия и оружие
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М
Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 05:10
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Политика
Телеведущий оскорбил всех проголосовавших за Зеленского украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский обещал и в итоге упростил процедуру получения гражданства для жителей России, которые, по мнению Киева, подвергаются политическим преследованиям.
ФАН 05:50
Кино
По сети разлетелись первые кадры из трейлера «Черной вдовы»
Небольшой отрывок из трейлера "Черной вдовы", официальная премьера которого состоится не раньше конца осени, распространился по сети.
Piter.tv 08:36
Политика
Макрон подарил лидерам G7 часы из океанского мусора
Газета.Ru 06:24
Политика
Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Ведомости 08:38
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Происшествия
Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц
Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
Газета.Ru 09:34
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Южноуральская панорама 24 августа в 16:10