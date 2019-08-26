В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке

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