Происшествия
В Азербайджане в воинской части произошел взрывREGNUM 09:22
Мощный взрыв произошел в одной из воинских частей (ВЧ) в Азербайджане 6 июля. Об этом сообщается на сайте министерства обороны (Минобороны) страны. По данным ведомства, произошел несчастный случай — один из военнослужащих уронил из рук на землю заряд танкового снаряда.
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