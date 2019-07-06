Мощный взрыв произошел в одной из воинских частей (ВЧ) в Азербайджане 6 июля. Об этом сообщается на сайте министерства обороны (Минобороны) страны. По данным ведомства, произошел несчастный случай — один из военнослужащих уронил из рук на землю заряд танкового снаряда.

В Азербайджане в воинской части произошел взрыв

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