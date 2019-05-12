Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской областиLenta.ru 20:57
В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону. По данным агентства, на месте был обнаружен погибший мужчина.
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Наука
В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Наука
Покемонов распознает отдельная область мозга
Функцинальная МРТ выявила, что у «фанатской» группы в зрительной коре головного мозга есть отдельная область, отвечающая за узнавание покемонов.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Авто
Составлен рейтинг серийных автомобилей мощностью 1500 л.с. и более
Совершенно новый автомобиль получил 9-ступенчатую трансмиссию с несколькими сцеплениями и аналогичный Regera тип двигателя мощностью 1600 л.с. при использовании биотоплива E85 или 1280 л.с. на бензине.
Обновлено в 04:23
Теннис
Циципас обыграл Надаля и вышел в финал турнира в Мадриде
Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Мадриде.
Обновлено в 18:13
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40
Игры
От Epic Games до Square Enix: авторы Bulletstorm рассказали о своём будущем проекте
В настоящее время поляки трудятся над неанонсированным проектом — высокобюджетным шутером.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Происшествия
Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти
Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Авто
Компания Evolve показала гонку BMW M5 F10 и Audi C7 RS6 Avant
Компания Evolve Automotive устроила тестовый заезд Audi C7 RS6 Avant и BMW M5 F10.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Общество
Власти Сицилии призвали россиян купить дом за 1 евро
Россиянам предложили купить в сицилийской провинции Кальтаниссета любой заброшенный дом за один евро.
Обновлено в 20:53
Армия и оружие
Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, сообщили в ДНР
Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские военные отказались воевать и убили командира.
Обновлено в 18:31
Общество
Натуральная косметика из Сибири: «Мы — чокнутые русские» (SRF, Швейцария) (SRF)
Обновлено в 18:31
Автоспорт
Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг
Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Космос
Прошло испытание прототипа будущего межзвездного зонда
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Мэр Лондона рассказал о получении множественных угроз
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в его адрес поступают многочисленные угрозы, из-за чего главе города обеспечили круглосуточную охрану.
Обновлено в 10:50
Транспорт
В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков
В МВД России заявили, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП.
Обновлено в 20:32
Здоровье
Врачи назвали пять «странных» признаков диабета
Многие люди могут долгое время жить с диабетом, даже не подозревая об этом, поскольку признаки заболевания не всегда вызывают плохое самочувствие.
Обновлено в 09:21
Гаджеты
В Сети появились фото смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в чехлах
Накануне анонса смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro в Сети появились фото гаджетов в чехлах.
Обновлено в 12:48
Космос
Россия хочет запустить на Луну аппарат под управлением робота
Межпланетная станция «Луна-29» может доставить на спутник Земли аппарат, управляемый антропоморфным роботом.
Обновлено в 18:44
Общество
Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко
«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04