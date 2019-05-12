Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской областиLenta.ru 20:57

В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону. По данным агентства, на месте был обнаружен погибший мужчина.

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области

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