Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в МосквеИнтерфакс 11:03
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Политика
В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала высказывание посла США Джона Хантсмана об авианосцах и посоветовала ему учить историю.
Обновлено в 09:54
Общество
На базе губахинского колледжа откроют центр компетенций WorldSkills
Учебное заведение выиграло 2,6 млн рублей в рамках проекта по созданию многофункциональных центров прикладных квалификаций (МЦПК).
Обновлено вчера в 22:01
Культура
В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»
Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Политика
Украина примет участие в переговорах по нефтепроводу «Дружба» в Минске
Генеральный директор украинской компании "Укртранснафта" Николай Гавриленко в пятницу примет участие в экстренных переговорах операторов нефтепровода "Дружба" в Минске, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 09:47
Технологии
Зачем ОТТ-сервисы используют искусственный интеллект
Использование искусственного интеллекта на ОТТ-платформах помогает решать несколько важных задач.
Обновлено 23 апреля в 09:50
Авто
Обновленный УАЗ «Патриот» поможет в борьбе с преступностью
В рамках IV конференции "Безопасная дорога" УАЗ провел презентацию обновлённого УАЗ Патриот 2019 модельного года, который был принят на снабжение в правоохранительные органы.
Обновлено в 10:47
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Происшествия
Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор
«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Кино
Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Рами Малек сыграет злодея в 25-м фильме про британского суперагента Джеймса Бонда.
Обновлено в 10:03
Экономика
Британские регуляторы запретили слияние Sainsbury и Asda на $9,4 млрд
Британское управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) заблокировало готовившееся слияние двух крупнейших британских ритейлеров — Sainsbury и Asda.
Обновлено в 04:53
Экономика
Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»
Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Общество
Минтранс решил снизить квоту на прием иностранных пилотов
"При установленной годовой квоте на прием на работу иностранных граждан для замещения должностей командира гражданского воздушного судна в 200 человек указанные должности замещают около 30 иностранных граждан", — говорится в материалах к документу.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
В отсутствие супругов принц Гарри и Кейт Миддлтон вышли в свет вместе
Принц Гарри вынужден посещать различные мероприятия в одиночку, а 25 апреля, в отсутствие брата Уильяма, он сопроводил на торжественную службу Кейт Миддлтон.
Обновлено в 11:18
Хоккей
ЧМ-2019. Форвард «Торонто» Мэттьюс может сыграть за сборную США
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс может быть включен в состав сборной США на ЧМ-2019.
Обновлено в 11:22
Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Футбол
Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»
Обновлено в 11:40
Экономика
Выручка «Яндекса» в I квартале по US GAAP выросла на 45%
Выручка "Яндекса" в первом квартале без учета показателей "Яндекс.Маркета" по US GAAP выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 37,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении интернет-компании.
Обновлено в 06:30
Транспорт
Трасса М-4 «Дон» от Краснодара до Павловской станет платной
На Кубани участок федеральной трассы М-4 "Дон" станет платным. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".
Обновлено в 11:39
Культура
В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение романа «Заводной апельсин»
В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин".
Обновлено в 10:15
Авто
Фотошпионы сняли новый Mercedes-Benz C-Class на тестах
Компания Mercedes-Benz продолжает дорожные испытания седана C-Class следующего поколения – на сей раз немцы тестируют управляемость (видимо, «докручивают» ее до уровня новой BMW 3-Series).
Обновлено в 04:43
Политика
Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам ВОВ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:31
Музыка
Мадонна выпустила первый клип за четыре года
Певица Мадонна представила свой новый клип на песню Medellin, ставший первым музыкальным видеорядом артистки за четыре года.
Обновлено в 04:53
Театры
Большой театр в новом сезоне выпустит пять новых балетов
Обновлено в 10:47
Здоровье
Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка
В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.
Обновлено в 03:00
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
Общество
Первый «пингвиний парад» прошел в Московском зоопарке
Первый в истории «пингвиний парад» прошел в четверг, 25 апреля, в Московском зоопарке, когда отмечается Всемирный день пингвинов, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета
Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 06:35