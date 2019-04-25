Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в МосквеИнтерфакс 11:03

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

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