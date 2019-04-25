Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в МосквеИнтерфакс 11:03
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Происшествия
Сотрудник Amnesty International подал в суд на МТС из-за взлома Telegram
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Общество
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Свой взгляд на историю с оплатой лифта, которым большая часть дома не пользуется, изложила глава управляющей компании.
Обновлено в 14:30
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Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
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Политика
Байден намерен участвовать в выборах президента США
Политик Джо Байден, ранее занимавший пост вице-президента США, заявил о планах на участие в выборах главы Штатов 2020 года.
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Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
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Вопреки слухам о разногласиях между братьями, Кейт и Гарри дружелюбно улыбались друг другу и смеялись.
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Космос
Роскосмос опубликовал характеристики новой ракеты
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел выступление в центре «Космонавтики и авиации» перед делегацией с других стран, в котором рассказал об основных характеристиках ракет, предназначенных для полетов на луну.
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Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество
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Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте
Обновлено в 19:25
Политика
Штаб рассказал о табу для Зеленского
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Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
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