Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в МосквеИнтерфакс вчера в 11:03

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Опубликованы кадры с места стрельбы у метро в Москве

РИА Новостивчера в 13:24

Появились фото с места стрельбы в «Новых Черемушках»

РБКвчера в 12:23

Первые кадры с места смертельной перестрелки возле метро в Москве

РЕН ТВвчера в 10:48

СК возбудил дело об убийстве после стрельбы у метро «Новые Черемушки» в Москве

ТАССвчера в 11:24

Два человека погибли в результате стрельбы у станции метро «Новые Черемушки»

Агентство Москвавчера в 11:15

Стрельба у метро «Новые Черемушки». Что известно об инциденте

Москва 24вчера в 11:13

Установлены личности погибших при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Интерфаксвчера в 11:25
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Религия

Православные отмечают Великую пятницу

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США

Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.
Обновлено вчера в 15:50
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка

Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.
Обновлено в 01:41
Политика

Небензя назвал цель указа о гражданстве для жителей Донбасса

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Зеленский улетел на два дня в Турцию

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что улетел на два дня в Турцию.
Обновлено в 02:10
Политика

Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции

Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости разработки международным сообществом единого ответа на проявления протекционизма, одной из форм которого являются односторонние санкции.
Обновлено вчера в 23:44
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Баскетбол

Скончался один из лучших игроков НБА Джон Хавличек

Обновлено в 00:14
Общество

«Конкорд» выплатил более 2 млн рублей штрафа после вспышки дизентерии в московских школах

Поставщик питания «Конкорд» заплатил более 2 млн руб. штрафа после эпидемии дизентерии в школах и детских садах Москвы, рассказала в эфире «Эха Москвы» глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
Обновлено вчера в 22:36
Спорт

«Кузбасс» сыграет с казанским «Зенитом» в финале Суперлиги

Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

Уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд

Обновлено в 01:35
Экономика

Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании

Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на востоке Москвы

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Пермской улице на востоке Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
Обновлено в 01:43
Политика

Ким Чен Ын прибыл на встречу с губернатором Приморья

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в ресторан в пригороде Владивостока для встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Хоккей

Овечкин сыграет за сборную России на ЧМ по хоккею

Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», в числе которых — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, согласились сыграть в составе сборной России на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 00:23
Недвижимость

Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

Обновлено 24 апреля в 10:57
Политика

CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Финансы

Центробанк опустит ключевую ставку

Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН выпустил доклад, согласно которому Центральный Банк России может снизить главную ставку в стране до 6,25%.
Обновлено вчера в 21:28
Экономика

Число граждан, признанных банкротами в 1-м квартале, выросло в 1,5 раза

Количество компаний-банкротов снизилось на 7,5% до 2938.
Обновлено в 01:11
Путешествия

Названа стоимость одного дня отдыха в Крыму в предстоящий сезон

Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что средняя стоимость одного дня отдыха на полуострове в этом сезоне составит 2,8 тысячи рублей на человека.
Обновлено вчера в 22:49
Энергетика

Украина остановила транзит российской нефти

Обновлено вчера в 17:50
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Кино

Стало известно о госпитализации Горбачева

Ранее в дирекции фестиваля сообщили, что Горбачев должен был сам презентовать картину.
Обновлено вчера в 14:24
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

В законе обозначены категории граждан, которые обязаны владеть украинским языком и говорить на нем во время прямого исполнения своих гражданских и служебных обязанностей.
Обновлено вчера в 06:22
Политика

Президент Чехии возложил ответственность за Донбасс на Порошенко

Чешский президент Милош Земан заявил, что проигравший второй тур президентских выборов на Украине Петр Порошенко не сумел разрешить кризис в Донбассе и поэтому несет за него ответственность.
Обновлено вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева жалеет, что не сумела спасти Ирину Цывину

В эфире программы «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым народная артистка России поделилась воспоминаниями о покойной подруге.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

В Башкирии увеличилось число детей, пострадавших от газа в школе

Обновлено вчера в 07:34
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