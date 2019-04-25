Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в МосквеИнтерфакс 11:03

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Футбол «Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛ Московский футбольный клуб «Спартак» потерял математические шансы на завоевание первого места по итогам сезона-2018/19 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Происшествия В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.

Футбол Трабукки: Каррера готов вернуться в «Спартак» Марко Трабукки, футбольный агент и друг бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры, сказал, что итальянский специалист будет рад снова возглавить красно-белых.

Политика Небензя пообещал обучить немецкого коллегу азам российской дипломатии Постпреды России и Германии при ООН Василий Небензя и Кристоф Хойсген в ходе заседания Совета Безопасности по Украине обменялись взглядами на методы обучения в МГИМО.

Политика Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.

Шоу-бизнес Анастасия Макеева снялась обнаженной Обнаженное тело артистки прикрыто большим букетом.

Теннис Кузнецова уступила Вондроушовой во втором круге турнира в Стамбуле В матче второго круга соревнований 33-летняя теннисистка, занимающая 98-ю строчку в рейтинге WTA, уступила Маркете Вондроушовой из Чехии, 46-й ракетке мира.

Общество В Москве на Пасху обещают резкое похолодание Похолодание начнется вечером в субботу или утром в воскресенье.

Политика Путин упростил выдачу российских паспортов для жителей ЛНР и ДНР Президент России Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов для жителей Луганской и Донецкой народных республик, соответствующий указ появился на сайте Кремля.

Политика Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил в ходе переговоров на острове Русский президента России Владимира Путина посетить КНДР.

Политика Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской Как сообщает канал NewsOne, нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая на родине в в подготовке терактов в центре Киева, призналась журналистам, что находиться в украинской тюрьме ей было сложнее, чем ранее в российской.

Религия Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день 26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.

Политика В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала высказывание посла США Джона Хантсмана об авианосцах и посоветовала ему учить историю.

Шоу-бизнес Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Музыка Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.

Транспорт Автомобилисты рискуют отметить майские праздники в пробках На каких участках дороги движение будет затруднено Ближайшие два дня столичных автомобилистов ждут серьезные пробки.

Происшествия Суд в Вашингтоне сегодня огласит приговор россиянке Марии Бутиной В пятницу обвинение попросило суд приговорить Бутину к полутора годам лишения свободы. Россиянка находится в заключении уже 9 месяцев.

Шоу-бизнес Вдову Иосифа Кобзона осудили за посещение вечеринок На днях вдову Иосифа Кобзона Нелли видели на красной дорожке ММКФ. 68-летняя женщина заметно похорошела.

Политика Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.

Шоу-бизнес Собчак обещала рассказать, в чём феномен Бузовой Журналист Ксения Собчак записала большое интервью для своего YouTube-проекта «Осторожно, Собчак!» с певицей, актрисой, телеведущей и бизнесменом Ольге Бузовой, с которой она знакома долгие годы.

Происшествия Сотрудник Amnesty International подал в суд на МТС из-за взлома Telegram Сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский подал в Тверской районный суд Москвы иск к оператору МТС из-за того, что в 2016 году неизвестный получил доступ к его аккаунту в Telegram, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юриста «Агоры» Ильнура Шарапова.

Общество Скидку за досрочную оплату штрафов ГИБДД предложили увеличить Новый законопроект о скидке в 70% за досрочную оплату штрафов ГИБДД готовит группа депутатов от ЛДПР, передает ИА "НСН".

Общество Число запрещенных для женщин профессий снизят в пять раз В настоящее время идет пересмотр постановления правительства РФ, которое утверждало перечень профессий, где запрещен труд женщин.