Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в МосквеИнтерфакс 11:03

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
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