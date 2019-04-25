Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в МосквеИнтерфакс вчера в 11:03

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Появились фото с места стрельбы в «Новых Черемушках»

РБКвчера в 12:23

Стрельба у метро «Новые Черемушки». Что известно об инциденте

Москва 24вчера в 11:13

Установлены личности погибших при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Интерфаксвчера в 11:25

СК возбудил дело об убийстве после стрельбы у метро «Новые Черемушки» в Москве

ТАССвчера в 11:24

СК возбудил дело по факту гибели двух мужчин во время перестрелки на юго-западе Москвы

РЕН ТВвчера в 11:16

Два человека погибли в результате стрельбы у станции метро «Новые Черемушки»

Агентство Москвавчера в 11:15

В Москве два человека погибли при стрельбе у метро

РИА Новостивчера в 11:41
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Умерла актриса Элина Быстрицкая

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Новейшая боевая платформа «Бумеранг» может получить модуль «Кинжал»

Перспективную российскую колесную платформу "Бумеранг" можно вооружить дистанционно-управляемым боевым 57-мм модулем "Кинжал", заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
Обновлено в 03:25
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Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа

Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа.
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Отец невесты Джонни Деппа прокомментировал отношения дочери

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Бесплатный сервис для реставрации старых фото запустят в Сети к 9 мая

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Транспорт

Движение по Большому Обуховскому мосту ограничат

Обновлено в 02:45
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«Сан-Хосе» подписал контракт с нападающим Юртайкиным

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» подписал контракт с российским нападающим Данилом Юртайкиным.
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Зеленский на два дня улетел в Турцию

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Шоу-бизнес

Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 03:40
Общество

Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи

Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
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Экстренно госпитализирована Ирина Сенотова

Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "5 канал".
Обновлено в 03:37
Футбол

«Ливерпуль» - «Хаддерсфилд»: прогноз на матч чемпионата Англии по футболу

Первый матч, в котором "Ливерпуль" постарается не потерять очки – домашняя встреча против слабейшей команды АПЛ – "Хаддерсфилда".
Обновлено вчера в 11:57
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Врач-нарколог с пациентом делали «закладки» наркотиков в Барнауле

Вскоре мужчина вместе со своей возлюбленной, чтобы рассчитаться с кредитом, стал развозить по городу закладки с наркотиками, при этом девушка по-прежнему продолжала лечить наркозависимых.
Обновлено в 03:40
Кино

Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 12:40
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Учредителем «Обхода Тольятти» является компания «Инфракап», которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина.
Обновлено вчера в 16:47
Кино

Михаил Горбачев госпитализирован

Обновлено вчера в 14:48
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Обновлено в 02:20
Политика

Минэнерго и нефтяники согласовали меры по улучшению качества нефти

В Минэнерго России заявили, что ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом ведомства.
Обновлено в 03:16
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов.
Обновлено в 02:58
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Кино

Вышел трейлер четвертого сезона сериала «Люцифер»

Обновлено вчера в 23:42
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