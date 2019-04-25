Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в МосквеИнтерфакс вчера в 11:03
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Два человека погибли в результате стрельбы у станции метро «Новые Черемушки»
Агентство Москвавчера в 11:15
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