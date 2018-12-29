Происшествия

Два человека погибли при сходе лавины в Хабаровском крае
Ведомости
00:04

При сходе лавины в Хабаровском крае два человека погибли, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС. Трагедия произошла в субботу утром. На штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный сошли три лавины.
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Число погибших при сходе снежной лавины увеличилось

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