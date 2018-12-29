При сходе лавины в Хабаровском крае два человека погибли, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС. Трагедия произошла в субботу утром. На штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный сошли три лавины.

Два человека погибли при сходе лавины в Хабаровском крае

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