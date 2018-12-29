Происшествия
Два человека погибли при сходе лавины в Хабаровском крае
Два человека погибли при сходе лавины в Хабаровском краеВедомости00:04
При сходе лавины в Хабаровском крае два человека погибли, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС. Трагедия произошла в субботу утром. На штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный сошли три лавины.
Ведомости00:04
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В Хабаровском крае из-под лавины извлекли 7 выживших и одного нет
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