Происшествия
RT на русскомПри падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека
В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС по Подмосковью. «Тело одного погибшего поднято на поверхность, сейчас поднимают второго погибшего», — сообщили в ведомстве.
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Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Российская газета 11:29
Происшествия
Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Девочка, которая пострадала в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в подмосковном Митино, перенесла трехчасовую операцию.
Российская газета 12:48
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru 13:20
Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Локомотив» со счётом 1:2
По итогам игры ростовчане оказались на первом месте в чемпионате России.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 11:48
Теннис
Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение
RT на русском 14:53
Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
RT на русском 07:41
Политика
Зеленский: Богдан был не прав, когда поехал в Сан-Тропе в День Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава его офиса Андрей Богдан был не прав, когда поехал "гулять в Сан-Тропе" на День независимости страны.
РИА Новости 15:07
Политика
На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124
Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль вчера в 08:56
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»
Минобороны опубликовало на своем YouTube видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр.
РБК 12:53
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил женщину
"На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.
РИА Новости 11:01
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко
Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:56
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
РИА Новости 13:00
Политика
Кадыров рассказал о встрече с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 12:35
Единоборства
Хорхе Линарес: Кэмпбелл может победить Ломаченко за счет длины рук
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес, встречавшийся с обоими участниками субботнего поединка за титулы WBA, WBO и WBC в легком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, полагает, что Ломаченко является в этом бою фаворитом, но и у Кэмпбелла при определенных условиях есть шансы на победу.
Allboxing.ru вчера в 04:08
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы
Российская Федерация выплатит задолженность по членским взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы в размере 54,6 миллиона евро.
Парламентская газета 29 августа в 08:59
Происшествия
Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели
Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.
Известия 08:59
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru 12:01
Киберспорт
Сетевой боевик Risk of Rain 2 вышел на консолях
Сиквел двумерного рогалика Risk of Rain вышел на PC в марте, а теперь добрался до PS4, Xbox One и Switch.
Игромания.ру 06:01
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Происшествия
Житель Саратова убил своего двухмесячного ребенка
По данным следствия, днем 31 августа 26-летняя мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом.
ТАСС 14:36
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Недвижимость
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
Коммерсантъ 13:01
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 29 августа в 17:24
Политика
Зеленский заявил, что ему не разрешают ездить на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не разрешают ездить на работу на велосипеде, потому что это "не безопасно".
РИА Новости 14:31
Наука
Физики через математическую модель описали ужарку стейка
Evo-rus.com 09:28
Происшествия
Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом
Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Баскетбол
В первом матче Кубка мира по баскетболу сборная России обошла Нигерию
Национальная команда встретилась со своим первым соперником в группе, сборной Нигерии.С первых же секунд нигерийцы завладели мячом и за счет своего атлетизма продавливали защиту россиян, играя под кольцом.
Эхо Москвы - Пермь 07:16