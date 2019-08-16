Происшествия
Двое рабочих погибли при обрушении здания в ВолховеВести.Ru 06:23
ЧП произошло на территории завода "Пикалевская сода" в Волхове, где рабочие подрядной организации производили демонтаж здания. По предварительным данным, из-за технологической ошибки обвалилась стена третьего этажа и придавила двух человек.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Двое рабочих, которые оказались под завалами после обрушения стены здания при демонтаже на промплощадке в Волховском районе Ленинградской области, погибли, сообщили ТАСС в областном главке МЧС в пятницу. "На месте ЧП из-под завалов извлечены тела двух рабочих", - сказала представитель ведомства.ТАСС06:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
«Спартак» тратит 23 тыс. рублей в день на проживание Ларссона в Москве
Стало известно, сколько "Спартак" тратит на проживание в российской столице нападающего Джордана Ларссона.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Общество
В Роскачестве назвали признаки поддельных отзывов в интернет-магазинах
Эксперты Роскачества рассказали, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.
Обновлено в 01:58
Кино
Охлобыстин представил автобиографию «Записки упрямого человека. Быль»
Говоря о своих планах, Охлобыстин сообщил, что сейчас пишет еще одну книгу, которая станет "попыткой напугать русского читателя, которого напугать по-настоящему невозможно".
Обновлено в 09:53
Происшествия
СКР опроверг возбуждение дела против москвички за покупку лекарства
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Москвы, которая приобрела по почте препарата фризиум, не входящий в список лекарственных препаратов, которые разрешено приобретать в России, заявила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.
Обновлено в 06:40
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Политика
Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Футбол
По три игрока «Реала» и «ПСЖ» вызваны в сборную Бразилии
Тренерский штаб сборной Бразилии огласил список игроков, которые будут вызваны в расположение национальной команды на предстоящие товарищеские матчи.
Обновлено в 10:12
Общество
Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату
Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено вчера в 01:29
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна
Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
На заводские испытания вышла первая подлодка для ТОФ «Варшавянка»
«Новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», являющаяся первой в серии, которую строит предприятие «Адмиралтейские верви» в Санкт-Петербурге для ТОФ, вышла на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря», — заявил Дыгало.
Обновлено в 09:39
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами
После столкновения в районе города Докучаевск противник был вынужден отступить, передает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 05:51
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Единоборства
Владимир Морозов завоевал золото на этапе Кубка мира в Сингапуре
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Ушаков назвал темы грядущих переговоров президентов России и Финляндии
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на грядущих переговорах, которые запланированы на 21 августа, намерены обсудить вопросы взаимодействия в Арктике, безопасности полетов над Балтикой, региональные и международные темы, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:36
Авто
АвтоВАЗ отзовет несколько тысяч бракованных Lada Granta
Компания АвтоВАЗ приняла решение отозвать для ремонта 11 тысяч машин марки Lada Granta.
Обновлено в 07:08
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Экономика
Владелец befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela
Обновлено вчера в 09:20
Общество
Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу
Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Общество
В России в 2020 году запретят пополнение транспортных карт наличными
Уточняется, что с августа 2020 года в большинстве регионов транспортные карты нельзя будет пополнить наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 09:47