Двое рабочих, которые оказались под завалами после обрушения стены здания при демонтаже на промплощадке в Волховском районе Ленинградской области, погибли, сообщили ТАСС в областном главке МЧС в пятницу. "На месте ЧП из-под завалов извлечены тела двух рабочих", - сказала представитель ведомства.

с чего всё началось

ЧП произошло на территории завода "Пикалевская сода" в Волхове, где рабочие подрядной организации производили демонтаж здания. По предварительным данным, из-за технологической ошибки обвалилась стена третьего этажа и придавила двух человек.

Двое рабочих погибли при обрушении здания в Волхове

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