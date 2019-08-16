Происшествия

Двое рабочих погибли при обрушении здания в ВолховеВести.Ru 06:23

ЧП произошло на территории завода "Пикалевская сода" в Волхове, где рабочие подрядной организации производили демонтаж здания. По предварительным данным, из-за технологической ошибки обвалилась стена третьего этажа и придавила двух человек.
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Двое рабочих погибли при обрушении стены здания на промплощадке в Ленинградской области

Двое рабочих, которые оказались под завалами после обрушения стены здания при демонтаже на промплощадке в Волховском районе Ленинградской области, погибли, сообщили ТАСС в областном главке МЧС в пятницу. "На месте ЧП из-под завалов извлечены тела двух рабочих", - сказала представитель ведомства.
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