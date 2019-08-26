Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в НаходкеГазета.Ru 04:40
В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
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Во время взрыва гранаты в жилом доме в Находке погибли два человека. Подробности
КП - Владивосток05:23
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Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»
Обновлено в 02:25
Экономика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Технологии
«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»
Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ «Триколор» перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и «Национальной Медиа Группы» (НМГ).
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Джоли показала женственные формы в обтягивающем платье
На видеоролике, который опубликован на фан-странице актрисы, видно, как Джоли поднимается на сцену в элегантном чёрном платье, подчёркивающем красивые формы знаменитости и тонкую талию, пишет telepriogramma.pro.
Обновлено в 02:39
Политика
Лидеры G7 решили отказать России
В сообщениях СМИ говорится, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией.
Обновлено вчера в 06:21
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от скончавшегося Игоря Малашенко
Светская львица ждет ребенка от скончавшегося супруга Игоря Малашенко.
Обновлено в 03:55
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено 24 августа в 15:40
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
В Сети появилось видео с учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.
Обновлено в 01:29
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено 24 августа в 02:31
Футбол
Томас Тухель: «Хочу сохранить Неймара в „ПСЖ“»
Томас Тухель подчеркнул, что Неймар — незаменимый игрок для клуба.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Раскрыта причина смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским
Авария с участием режиссера Игоря Хомского произошла из-за того, что кинематографист вдвое превысил скорость и не справился с управлением.
Обновлено в 05:16
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В ДТП на Кольцевой дороге Петербурга пострадали четыре человека
В результате столкновения двух машин на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе Кронштадта в понедельник утром пострадали четыре человека.
Обновлено в 05:02
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи «Сбербанк Онлайн» жалуются на сбой в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 03:24
Политика
Медведев назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Одним из главных условий, которые должны рассматриваться при обсуждении вопроса возможного перехода России на четырехдневную рабочую неделю, является сохранение размеров зарплат работников.
Обновлено 23 августа в 17:19
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Политика
В Турции анонсировали начало поставок второй батареи С-400
Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар в эфире турецкого телеканала NTV заявил, что поставки второй батареи российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре начнутся во вторник, 27 августа.
Обновлено в 05:14
Финансы
Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая
На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено вчера в 03:20
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки
Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49