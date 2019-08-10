с чего всё началось

Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по Коминтерново были выпущены снаряды калибром 120 мм, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта.

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коминтерново, в результате чего погибли два человека, информирует RT со ссылкой на слова главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина.

Два человека погибли из-за обстрела Коминтерново в ДНР

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