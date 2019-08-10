Армия и оружие

Два человека погибли из-за обстрела Коминтерново в ДНРГазета.Ru вчера в 16:32

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коминтерново, в результате чего погибли два человека, информирует RT со ссылкой на слова главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина.
Читать в источнике
Комментировать8
Денис Пушилин
Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по Коминтерново были выпущены снаряды калибром 120 мм, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта.
— Денис ПушилинNewInform вчера в 15:59
с чего всё началось
Опубликованы кадры массированного удара ВСУ по населенному пункту Коминтерново на юге ДНР, в результате чего два человека погибли, о чем ранее заявил
 глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.
ТК Звезда02:05

Подробнее о событии

Обстрел с украинских позиций: в ДНР сгорел жилой дом

Красная веснавчера в 17:09

Два человека погибли из-за обстрела Коминтерново в ДНР

Газета.Ruвчера в 16:32

Басурин: многострадальное Коминтерново обстреливают, не позволяя заехать пожарным

Вести.Ruвчера в 15:15

Пушилин заявил о готовности ДНР симметрично ответить на агрессию украинских силовиков

ТАССвчера в 15:48

ДНР готовит симметричный ответ на агрессию ВСУ в Донбассе

ФАНвчера в 16:39

В СЦКК назвали нарушением обстрел Коминтерново на юге ДНР

RT на русскомвчера в 17:22

В ДНР сообщили о гибели двух человек в результате обстрела силовиков

РИА Новостивчера в 16:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:24, Вашингтон
Происшествия

В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга

"Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»

Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
Обновлено вчера в 18:49
Общество

Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео

Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
Обновлено вчера в 17:23
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено 08 августа в 13:49
Происшествия

В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек

В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Политика

Беларусь и Россия сняли принципиальные разногласия по интеграции

Как сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, на сегодня сняты практические все «принципиальные» разногласия и достигнуты все договоренности.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:49
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено вчера в 15:24
Транспорт

В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту

В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в стартовом матче АПЛ

Футбольный клуб "Ливерпуль" разгромил "Норвич" в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Политика

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Авто

Назван ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне авто

Обновлено в 02:23
Авто

Назван топ-10 самых доступных новых автомобилей на рынке РФ

Вторым после «Гранты» стал японо-российский седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого с учетом продаж по модификациям составляет 562 тыс. рублей, а объем продаж – 10 924 единицы.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11

Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Космос

Роскосмос запатентовал экологически безопасный спутник

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника.
Обновлено вчера в 22:30
Авто

В Сети напомнили об отечественном паркетнике «Тарзан»

Экстерьер «Тарзана» отличается пластиковыми накладками в виде порогов, накладками на арках колес и новыми бамперами.
Обновлено в 03:00
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

Обновлено вчера в 16:20
Политика

США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено 08 августа в 12:30
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Общество

В Китае из-за супертайфуна погибли 13 человек

Из-за супертайфуна "Лекима", который наблюдается на востоке Китая, погибли 13 человек.
Обновлено в 02:30
Культура

Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован

В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Шувалов.
Обновлено в 03:04
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Происшествия

На Кипре задержали разыскиваемого в России бизнесмена

На Кипре местные правоохранители задержали приморского бизнесмена Игоря Польченко, находившегося в международном розыске поь инициативе России.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

Путешествующая автостопом молодая пара пропала в Забайкалье

Обновлено в 00:59
Спорт

Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено вчера в 11:49
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное