Армия и оружие
Два человека погибли из-за обстрела Коминтерново в ДНРГазета.Ru вчера в 16:32
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коминтерново, в результате чего погибли два человека, информирует RT со ссылкой на слова главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина.
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Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по Коминтерново были выпущены снаряды калибром 120 мм, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта.
с чего всё началось
Опубликованы кадры массированного удара ВСУ по населенному пункту Коминтерново на юге ДНР, в результате чего два человека погибли, о чем ранее заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.ТК Звезда02:05
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