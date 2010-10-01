К нашей планете 14 сентября подлетят два астероида диаметром до 650 и до 260 метров, сообщает РИА Новости.

Два больших астероида приблизятся к Земле 14 сентября

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