Космос
РИАМОДва больших астероида приблизятся к Земле 14 сентября
К нашей планете 14 сентября подлетят два астероида диаметром до 650 и до 260 метров, сообщает РИА Новости.
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