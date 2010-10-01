Космос
РИАМОДва больших астероида приблизятся к Земле 14 сентября
К нашей планете 14 сентября подлетят два астероида диаметром до 650 и до 260 метров, сообщает РИА Новости.
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Московский планетарий заверил в отсутствии угроз из-за летящего к Земле астероида
Коммерсантъвчера в 19:59
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Следствие обвинило бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова в получении 32 млрд рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности.
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RT на русском 05:43
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Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
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Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
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Коломойский предложил снять часть санкций с России
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Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
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В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым
В июне в погранслужбе сообщали, что поток туристов с Украины в Крым по сравнению с мартом нынешнего года увеличился в два раза, в сутки через границу проходили 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей.
ТАСС вчера в 23:13
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ТАСС вчера в 09:28
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Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
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Lenta.ru 04:42
Происшествия
В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке
В Северной столице сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.
Российская газета 03:15
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Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
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Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет
Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
Дни24 03:12
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
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Главы МИД России и Индии обсудят участие индийской делегации в ВЭФ
Приоритетное внимание на переговорах глав МИД России и Индии Сергея Лаврова и Субраманиама Джайшанкара, которые пройдут в Москве в среду, будет уделено подготовке участия официальной индийской делегации в V Восточном экономическом форуме, сообщили в МИД РФ.
РИА Новости вчера в 06:17
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«Коммерсантъ» сообщил о росте цен на попавшие под реновацию квартиры
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Интерфакс вчера в 21:18
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В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
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Угнавшего самолет россиянина отправили в психбольницу
Угнавшего самолет жителя Югры Павла Шаповалова приговорили к принудительному лечению.
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В Москве суд отказался от иска против взявшей на митинг ребенка пары
Перовский суд Москвы отказался рассматривать иск прокуратуры о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с ребенком.
Lenta.ru 06:04
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Сбербанк приступил к созданию собственной «умной» колонки
Российский Сбербанк создаст «умную» колонку, отечественная разработка пока не является публичной.
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Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьера
Говорит Москва вчера в 08:18
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На Украине представлены новые данные о потерях под Иловайском
Напомним, что ранее тогдашний командир нацбата «Донбасс» и главари других экстремистских формирований, запрещённых в РФ, Семен Семенченко заявлял, что под Иловайском общие потери Украины составили около 2 тысяч человек.
Военное обозрение вчера в 22:54
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Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки
Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи.
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Политика
Путин и Эрдоган прилетели на МАКС-2019
Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган прилетели на 14-й Международный авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском», сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
ФАН вчера в 06:16