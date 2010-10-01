Космос

РИАМОРИАМОДва больших астероида приблизятся к Земле 14 сентября

К нашей планете 14 сентября подлетят два астероида диаметром до 650 и до 260 метров, сообщает РИА Новости.
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Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
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Фильм «Ирландец» Мартина Скорсезе покажут лишь некоторые кинотеатры

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Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела

Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
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Уникальный Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
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В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
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Главы МИД России и Индии обсудят участие индийской делегации в ВЭФ

Приоритетное внимание на переговорах глав МИД России и Индии Сергея Лаврова и Субраманиама Джайшанкара, которые пройдут в Москве в среду, будет уделено подготовке участия официальной индийской делегации в V Восточном экономическом форуме, сообщили в МИД РФ.
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Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
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Перовский суд Москвы отказался рассматривать иск прокуратуры о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с ребенком.
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Напомним, что ранее тогдашний командир нацбата «Донбасс» и главари других экстремистских формирований, запрещённых в РФ, Семен Семенченко заявлял, что под Иловайском общие потери Украины составили около 2 тысяч человек.
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Полковник армии США назвал украинских солдат «слабым местом»

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