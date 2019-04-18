Армия и оружие
Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлоломМаяк (г. Сосновый Бор) 00:10
2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
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