Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлоломМаяк (г. Сосновый Бор) 00:10

2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».

Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом

Общество Собянин объявил о создании «Инновационной корпорации Москвы» Электронные сервисы и цифровые технологии в Москве предназначены не только для простых граждан, но и для бизнеса.

Политика Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину «Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.

Армия и оружие Турчинов призвал признать ФСБ террористической организацией Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ и Главное управление Генерального штаба России должны быть признаны террористическими организациями.

Армия и оружие Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.

Экономика Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

Общество В Екатеринбурге посчитали, сколько зарабатывают бюджетники Самая большая зарплата была у преподавателей вузов и ученых – 70 тысяч рублей в месяц.

Футбол Португалия не смогла обойти Россию в рейтинге УЕФА Как сообщает "Спорт-экспресс", даже если "Бенфика" в нынешнем сезоне выиграет Лигу Европы, Португалия все равно не догонит Россию в рейтинге УЕФА.

Экономика Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным Фото: IStock За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям.

Экономика Госдума поручила Счетной палате провести проверку Центробанка "Предлагается поручить Счетной палате РФ осуществить в период с июня по ноябрь 2019 года проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России за 2016-2018 годы в части формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли Банка России, а также исполнения сметы расходов, его структурных подразделений", - говорится в документе.

Происшествия СК возбудил дело после травли ребенка с ВИЧ Следственный комитет в Новосибирской области возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни семилетнего ребенка из Искитима.

Кино Фильм «Матильда» оказался самым убыточным для бюджета Фильм «Матильда» оказался самым убыточным из тех картин, которые за последние годы получали финансирование из государственного бюджета.

Авто Kia показала новый электрический кроссовер Habaniro Производитель авто привез в Нью-Йорк прототип кроссовера Habaniro, который стал продолжением темы дизайна концепта Imagined by Kia.

Шоу-бизнес В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.

Происшествия Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу Как рассказала агентству супруга арестованного Юлия Шестун, экс-глава Серпуховского района потерял сознание во время следственного мероприятия.

Космос 69738 фотографий кометы Чурюмова — Герасименко выложили в открытый доступ Почти 70 тысяч снимков кометы 67P/Чурюмова — Герасименко, сделанных камерой OSIRIS на борту миссии «Розетта», выложены в открытый доступ на отдельном сайте, сообщает Институт исследований Солнечной системы Общества Макса Планка.

Наука Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.

Происшествия Для лечения Быкова в Уфу вылетели врачи из госпиталя Бурденко Сегодня в Уфу вылетает Дмитрий Муратов, руководитель Новой газеты и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко Вместе с уфимскими коллегами они определят дальнейший ход лечения Дмитрия Быкова — Алексей Венедиктов (@ aavst) 18 апреля 2019 г. 16 апреля Дмитрия Быкова госпитализировали в больницу Уфы, куда он прилетел, чтобы провести лекцию.

Наука Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.

Футбол Футболист «Спартака» Гулиев заявил, что ему стыдно за инцидент с американцем Полузащитник столичного «Спартака» Аяз Гулиев сделал официальное заявление по поводу инцидента с гражданином США на одной из улиц Москвы.

Политика Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.

Шоу-бизнес Телеведущая Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой 35-летняя звезда стала мамой уже в четвертый раз. Пополнение в ее семье произошло 17 апреля, в районе трех часов дня.

Политика Вышинский рассказал, почему в украинском СИЗО смеются над Порошенко «Смеются над человеком, который в 14-м году пообещал закончить войну на Донбассе за несколько недель, а затем понял, что лучше на ней зарабатывать», — отметил Кирилл Вышинский.