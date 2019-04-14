Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»Газета.Ru вчера в 18:39

Вашингтон
Каролина
4 – 3
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
вчера
Каролина
Вашингтон
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"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт". Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась победой хозяев со счетом 4:3 ОТ.
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