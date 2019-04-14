Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»Газета.Ru вчера в 18:39
"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт". Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась победой хозяев со счетом 4:3 ОТ.
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Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину» во втором матче серии плей-офф
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