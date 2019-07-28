с чего всё началось

Американские самолеты в очередной раз замечены у берегов Крыма. Два воздушных судна ВМС США провели разведку 27 июля. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, в 11:05 мск с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия поднялся противолодочный самолет P-8A Poseidon.

Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Общество В Мазановском районе Приамурья продолжают эвакуировать население Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения. Часть населения приняла решение разместиться у родственников.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

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Происшествия В Киеве пьяный прокурор прятался от правоохранителей в кустах В Киеве нетрезвый прокурор Ярослав Леляк пытался спрятаться от патрульных полицейских в кустах, когда они остановили его автомобиль.

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Политика Путин начал погружение к месту гибели подлодки Президент России Владимир Путин начал глубоководное погружение в спускаемом аппарате в Финском заливе.

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Авто Старую Toyota Supra превратили во внедорожник с мотором от КамАЗа Хозяин не стал утруждаться поисками оригинальных комплектующих и установил в купе дизельный двигатель Cummins 6BT объемом 5.9литра.

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Политика В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси Ираклий Окруашвили арестован по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.