Армия и оружие
Два самолета ВМС США провели разведку у берегов КрымаРоссийская газета 18:29
Американские самолеты в очередной раз замечены у берегов Крыма. Два воздушных судна ВМС США провели разведку 27 июля. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, в 11:05 мск с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия поднялся противолодочный самолет P-8A Poseidon.
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с чего всё началось
Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169004 в 11.05 мск субботы поднялся с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и с 12.35 в течение нескольких часов курсировал у границ Крымского полуострова, свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.Взгляд.ру20:31
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