Армия и оружие

Два американских самолета провели разведку у берегов КрымаИзвестия 17:42

С 14:40 самолет стал выполнять разведывательный полет у Черноморского побережья России. При этом он приблизился к береговой линии на 32 километра. 26 июля сообщалось, что американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма.
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Два американских самолета провели разведку у Крыма

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Два самолета США провели разведку у Крыма

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
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