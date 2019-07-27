С 14:40 самолет стал выполнять разведывательный полет у Черноморского побережья России. При этом он приблизился к береговой линии на 32 километра. 26 июля сообщалось, что американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма.

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма

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