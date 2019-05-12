Два американских эсминца вошли в Персидский заливRT на русском вчера в 19:16

Эсминцы Военно-морских сил США USS McFaul и USS Gonzales вошли в акваторию Персидского залива «без каких-либо инцидентов». Об этом информирует пресс-служба Военно-морского института США.

Два американских эсминца вошли в Персидский залив

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