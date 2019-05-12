Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский заливRT на русском вчера в 19:16
Эсминцы Военно-морских сил США USS McFaul и USS Gonzales вошли в акваторию Персидского залива «без каких-либо инцидентов». Об этом информирует пресс-служба Военно-морского института США.
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Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
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«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли
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Обновлено вчера в 22:44
Политика
В Швейцарии назвали ошибкой лишение России права голоса в ПАСЕ
Швейцарский парламентарий счел решение лишить страну в 2014 году права голоса в Совете Европы ошибочным и выступил против введенных в отношении РФ санкций.
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Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
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Политика
Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США
Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове
Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Путин 16 мая примет участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в пленарном заседании шестого медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Обновлено 15 мая в 15:52
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В Татарстане обмелевшая Волга обнажила древний мощеный тракт
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Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
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АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
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Анна Хилькевич: «Постоянно ругалась с мужем. Думала, что разведемся»
32-летняя актриса призналась, что с появлением второго ребенка долго не могла привыкнуть к новому ритму жизни.
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Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
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Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
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